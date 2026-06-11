Olbia Arena, è arrivato il giorno dei giorni Vasco Rossi: «Esploderete di gioia» E se domani, a sorpresa, ci fosse Salmo? 

«Evviva Olbia! Finalmente a Olbia! Faremo esplodere di gioia anche la città di Olbia!». Vasco Rossi entra all’Arena e affida a un video social le sue prime parole.

La grande attesa è finita: oggi, alle 20.45, Vasco Rossi salirà sul palco dell’Arena per il primo dei due concerti di Olbia, unica tappa sarda del tour “Vasco Live 2026”. Prima di lui si esibiranno Raffi, al secolo Raffaella Pierattoni, che dal 2022 con la sua band, gli XXEnergy, apre i concerti del Komandante, e i Magenta 9, che grazie al decimo posto conquistato a metà maggio al festival Zocca Paese della Musica si sono conquistati l’opportunità di firmare l’opening act della prima serata gallurese. Domani, per la cronaca, toccherà invece alla nona classificata Grace.

La scaletta

Dall’ultima volta a Olbia di Vasco sono passati 43 anni e una dozzina di album in studio, altrettanti dal vivo e 6 raccolte ufficiali: il repertorio da cui attingere in termini di hit è immenso, eppure indovinare il programma di oggi potrebbe non essere troppo difficile. Ancora via social Vasco Rossi annuncia: «La scaletta è probabilmente la più sorprendente degli ultimi anni. Ci sono rarità, canzoni assenti da decenni e brani mai eseguiti dal vivo. Pezzi che hanno 20, 30 o 40 anni ma che sembrano scritti ieri». E ancora: «Ho voluto scavare nel repertorio più nascosto, recuperando canzoni che non facevo da moltissimo tempo e altre che non ho mai portato in concerto. Mi piace riportarle alla luce perché cambiano insieme a te. Magari», aggiunge, «raccontavano una realtà 20 anni fa e oggi ne raccontano un’altra, ma restano incredibilmente attuali. E poi sorprendere è la cosa più bella. Quando parte un brano che nessuno si aspetta, senti lo stadio esplodere in modo diverso, più autentico».

I brani iconici

Il resto, nei termini della possibile scaletta di Olbia, lo fanno i precedenti della data zero di Rimini, dello scorso 30 maggio, e dei due concerti di Ferrara, live strepitosi vissuti da 120 mila persone che una settimana fa hanno inaugurato ufficialmente il “Vasco Live 2026”. Partendo dal presupposto che il condizionale è sempre d’obbligo, in testa e in coda spiccano alcuni dei brani più famosi del settantaquattrenne rocker di Zocca: stando alle indicazioni trapelate nelle ultime ore, in apertura spunta “Vado al massimo”, tornato in scaletta dopo 40 anni e tratto dall’omonimo album del 1982 (quello di “Ogni volta” e “Splendida giornata”, per dire, ma anche di “Sono ancora in coma”, “La noia” e “Canzone”, che Vasco avrebbe inserito nella scaletta di oggi), mentre la chiusura sarà affidata quasi certamente ad “Albachiara”, da “Non siamo mica gli americani!” del 1979. Dallo stesso album arriverà “Fegato, fegato spappolato” e “(per quello che ho da fare) Faccio il militare”. Molti i successi degli anni ’80, su tutti “Siamo solo noi”, “C’è chi dice no” e “Vita spericolata”, e dagli anni ’90 “Gli spari sopra” e la magnifica “Sally”, ma del programma dovrebbero far parte anche “Ormai è tardi”, “Una nuova canzone per lei”, “Bolle di sapone”, “Alibi” e “Ciao”. Se è vero che il concerto durerà (almeno) due ore, ci sarà spazio anche per “Domani sì, adesso no”, “Tango... (della gelosia)”, “Lunedi”, “Marea”, “Siamo soli”, “Se ti potessi dire”, “Stupendo”, “Rewind” e “Un mondo migliore”.

“Bollicine”!

Trattandosi del ritorno a Olbia dopo una lunga assenza, per omaggiare l’evento Vasco potrebbe cantare (chissà!) anche “Bollicine”, che diede nome all’album – che lo consacrò definitivamente al grande pubblico – e al tour con cui approdò allora, nel 1983, in Gallura, mentre tra i fuoriprogramma più gettonati spunta l’auspicato duetto domani con Maurizio Pisciottu in arte Salmo, impegnato oggi al Firenze Rocks: non un dettaglio che attraverso la sua società Lebonski360 il rapper olbiese, insieme al fratello Sebastiano, sia tra i principali organizzatori delle date sarde del “Vasco Live 2026”.

“Sua Maestà”

Intanto, la Olbia Arena, che tra oggi e domani registrerà 70 mila presenze pronte a scatenarsi sotto l’imponente palco (tra i 60 e 70 metri di lunghezza) del grande Vasco – ribattezzato dallo stesso divo “Sua Maestà il Palco” – è pronta. «Comunque vada, sarà un successo» (cit.).

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