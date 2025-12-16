Olbia ancora sott’acqua, disagi a Budoni e San Teodoro 

Qualche ora di pioggia battente e buona parte della Gallura fa i conti con le conseguenze. Olbia in testa, il bilancio del temporale che si è abbattuto sulla città ha creato (i soliti) pesanti di disagi, tra strade come fiumi e locali allagati. Non solo nei quartieri sorvegliati speciali, da Corso Vittorio Veneto al rione San Simplicio fino a Corso Umberto e al lungomare, dove alcune macchine sono rimaste in panne e si sono registrati rallentamenti per la chiusura del tunnel, i disagi causati dagli allargamenti hanno coinvolto anche zone meno esposte al rischio. A Pittulongu, alcune vie sono intransitabili, punteggiate da grosse voragini che, a detta dei residenti, impediscono il passaggio alle persone con disabilità che abitano il quartiere. A Porto Rotondo si contano alcune case allagate e Murta Maria è rimasta al buio fino all'alba. Tra i paesi galluresi, criticità si sono riscontrate a Budoni dove squadre di Vigili del fuoco, compagnia barracellare e Protezione civile di Nuoro hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza il centro del paese e qualche strada, anche rurale, e liberare dall'acqua alcune cantine. Secondo quanto riferito dal sindaco, Antonio Addis, lo straripamento di un corso d'acqua ha danneggiato un canale di scolo sulla strada che porta alla frazione di Agrustos. A San Teodoro, molto alto il livello del Rio Pitrisconi e pochi scantinati allagati.

