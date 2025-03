olbia altro che playoff: cade in casa col savoia e resta solo due punti sopra la zona a rischio 

Olbia 0

Olbia (4-2-3-1) : Ascioti; Arboleda, Buschiazzo, Pani, Petrone (36’ st Della Salandra); Rizzo, Maspero (17’ st Furtado); De Grazia, Biancu, Costanzo (17’ st Islam); Ragatzu. In panchina Rizzitano, Lucarelli, Yanovskyy, Marroni, Diallo, Luzayadio. Allenatore Zé Maria.

Savoia (3-5-2) : Pellino; Bitonto, Celli, Guifo Bogne; Russo (38’ st Quirino), La Monica (31’ st Giglio), Sellaf, C. Borrelli (20’ st Orta), Iaccarino (35’ st Del Mondo); Negro, Messina (43’ st Bezzon). A disposizione: L. Borrelli, Ryan, Fiasco, Lauria. Allenatore Barbera (squalificato Fabiano).

Arbitro : Papi di Prato.

Rete : pt 46’ Messina.

Note : espulso Ze Maria dalla panchina per proteste e Orta (S) al 44’ st. Ammoniti Biancu, Arboleda, Costanzo, Buschiazzo, Furtado (O), C. Borrelli e Sellaf (S). Recupero 2’ pt-10’ st. Spettatori 658.

Olbia. L’Olbia inciampa nel Savoia. Nel nervoso pomeriggio del “Nespoli” ai campani basta un gol di Messina per aggiudicarsi la sfida dell’11ª giornata di ritorno di Serie D e interrompere la striscia positiva di Ragatzu e compagni, reduci da tre vittorie.

La gara

Vani i tentativi di rimonta della squadra di Zé Maria, espulso per proteste nel finale, con l’arbitro che annulla due reti a Furtado. A inizio gara i galluresi ci provano con Biancu, Ragatzu e Maspero, poi sale in cattedra il Savoia che dopo aver impegnato Ascioti con Borrelli passa con Messina innescato da Negro in sospetto fuorigioco a fine primo tempo.

Nella ripresa l’Olbia sembra determinata a ribaltare il risultato e al 7’ sfiora il pari con Ragatzu. Dall’altra parte Ascioti chiude in angolo Iaccarino (14’), mentre Zé Maria avvia i cambi: fuori Costanzo e Maspero per Islam e Furtado, che si vede annullare tra le perplessità di tutti un gol per offside e uno per fallo in attacco. Gli ospiti restano in dieci per il rosso a Orta ma gli sforzi dei bianchi per provare a strappare all’avversario almeno un punto (vedi la conclusione di Furtado neutralizzata da Pellino) restano lettera morta.

