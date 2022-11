Olbia all’ultima spiaggia 

Olbia. L’occasione è ghiotta. Una vittoria oggi al “Moccagatta” contro l’Alessandria (ore 13) regalerebbe all’Olbia punti pesanti. Perché in classifica con 13 punti i piemontesi precedono i bianchi a +2, e un risultato pieno alla 16ª giornata di Serie C consentirebbe alla squadra di Roberto Occhiuzzi di superare un’antagonista diretta e abbandonare il penultimo posto. In un colpo solo. «La classifica ci fa preoccupare e sentire responsabili per i punti che ci mancano, finché non ci saremo tirati fuori dalla zona calda per noi saranno tutti scontri diretti», premette l’allenatore dell’Olbia presentando la sfida, «ma decisamente quello con l’Alessandria, che al momento è una diretta concorrente in chiave salvezza, mette in palio punti più pesanti».

Per non parlare del morale. Che mai come adesso avrebbe bisogno di una botta di positività. «Veniamo da due sconfitte che bruciano e fanno male», sottolinea Occhiuzzi rimandando ai kappaò subiti da Carrarese e Cesena. «Ma quando si vive col rammarico per aver perso contro squadre di vertice, significa che possiamo giocarcela contro tutti e la voglia di reagire è una naturale conseguenza», aggiunge il tecnico dei galluresi.

Gara fondamentale

«In questi giorni abbiamo lavorato molto sull’aspetto mentale», svela Occhiuzzi. «L’Alessandria è una squadra che sull’asse centrale ha molta esperienza e sa sfruttare bene gli errori degli avversari. Mi aspetto una gara tesa che dovremo affrontare con piglio e senza ansia, e anche se non è una finale l’approccio dovrà essere quello da finale», dice l’ex Cosenza, che per la sfida del “Moccagatta” potrà contare anche su Contini, al rientro dalla squalifica, in attacco. «È un giocatore importante perché ha caratteristiche uniche nella squadra», dice il tecnico del centravanti di proprietà del Cagliari. Quanto agli infortunati, restano ai box Nanni, Secci e Palesi mentre torna a disposizione a centrocampo Zanchetta, inserito nella lista dei convocati dopo la rifinitura svolta ieri al Centogrigio Sport Village di Alessandria. Ma una rosa più ampia non significa un ampio turnover. «In campo», taglia corto Occhiuzzi, «va sempre chi è nelle migliori condizioni».

La formazione