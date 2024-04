Olbia all’ultima chiamata 

Olbia. Alla vigilia della gara casalinga col Pescara l’Olbia si becca una bella contestazione. Ieri pomeriggio prima, durante e dopo la rifinitura la curva ha manifestato il suo dissenso e il suo malumore all’esterno del “Nespoli”, chiedendo alla squadra di tirare fuori gli attributi e onorare la maglia bianca.

Tre gare

A tre giornate dalla fine del campionato di Serie C la matematica non condanna ancora i galluresi, ultimi con 25 punti, a -3 dal vice fanalino di coda Fermana e a -12 dal quintultimo posto occupato dalla Recanatese (che per fare i playout, in caso di riconquista della penultima piazza, non può distare più di 8 lunghezze). Ma il baratro è a un passo, e allora oggi (ore 14) non si può fallire. «La contestazione quando si fa un campionato balordo fa parte del gioco, non siamo una squadra che attira complimenti», esordisce l’allenatore dei bianchi Oberdan Biagioni presentando il match: «Prendiamocela e proviamo a trasformarla in entusiasmo. Ci attendono tre partite, dobbiamo provare a vincerle tutte per il bene dell’Olbia». Primo ostacolo il Pescara, in corsa per i playoff. «È una squadra importante, ma dipende tutto da noi: dobbiamo rimanere concentrati e fare la gara che dobbiamo fare, cercando di sfruttare le occasioni che ci capiteranno», sottolinea Biagioni, subentrato 10 giorni fa all’esonerato Marco Gaburro.

Prove generali

«In settimana abbiamo lavorato sugli aspetti tecnico-tattici ma anche e soprattutto sulla testa, nella consapevolezza che ci attende la partita più importante della stagione», prosegue il tecnico romano. «Domenica a Perugia per 40’ abbiamo fatto bene e col possesso nostro abbiamo preso 2 gol. Anche nella ripresa stavamo facendo bene, finché il rigore non ci ha dato la mazzata. Contro il Pescara dobbiamo limitare al massimo gli errori e riempire l’area di rigore quando siamo davanti, e per fare gol dobbiamo essere più cattivi», aggiunge Biagioni, che contro gli abruzzesi dovrà fare a meno di Rinaldi e Incerti per problemi fisici, di Palomba per squalifica e dei lungodegenti Mordini e Cavuoti, ma avrà a disposizione Boganini e Schiavone (di cui dice «è un giocatore tecnico che potrebbe tornare utile a gara in corso»). Sperando nel miracolo. «Se ci credo? Sono credente praticante e ho fiducia nei ragazzi, che vogliono riscattare una brutta stagione con un grande finale».

La formazione

Olbia (4-3-3) : Van der Want; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, La Rosa, Biancu; Catania, Bianchimano, Ragatzu. Allenatore Biagioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA