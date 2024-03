olbia allontana la retrocessione 

Hermaea Olbia 3

Volley Pescara 0

Hermaea Olbia : Orlandi 6, Smith 1, Marku 1, Imamura, Cernea, Fontemaggi 8, Partenio 6, Civetta 1, Blasi (L), Gannar 13, Anello 4, Adriano 16. Allenatore Guadalupi.

Sirdeco Pescara : Stellati 4, Martinez Volskis 1, Cherepova, Casarotti, Bassi 10, El Mahi 3, Falcone 3 (L). Allenatore Pupi.

Arbitri : Usai-Faia.

Parziali : 25-12, 25-9, 25-13.

Olbia. L’Hermaea Olbia batte 3-0 la Sirdeco Volley Pescara, e a due giornate dalla fine del campionato scavalca la Vtb Fcredil Bologna al quinto posto, balzando fuori per la prima volta quest’anno dalla zona retrocessione. Al ritorno come all’andata, la squadra di Dino Guadalupi liquida la pratica abruzzese con un risultato netto, raggiunge quota 30 punti e “vede” la conferma in A2 femminile di volley, anche se c’è da giocare lo scontro diretto all’ultimo turno con Bologna, che segue a un punto.

Senza storia

Al GeoPalace va in scena una gara senza storia, durata un’oretta. L’Hermaea piega senza troppa fatica la cenerentola della poule salvezza e di tutto il torneo cadetto, retrocessa da tempo, con un punto in classifica e niente da chiedere alla trasferta gallurese: primo set vinto a 12 e secondo a 9, nel terzo le biancoblù concedono qualcosa all’avversario, ma alla fine la spuntano 25-13, capitalizzando il primo di 11 match point grazie al servizio vincente di Gannar. Ora il rush finale, che si consumerà tra la gara esterna di Padova sul campo della penultima della classe, in programma sabato nel turno pre pasquale, e lo scontro diretto con Bologna, atteso tra le mura amiche del GeoPalace il 7 aprile.

RIPRODUZIONE RISERVATA