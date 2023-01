Olbia allergica ai tre punti 

Olbia. Se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, sabato a Siena l’Olbia dovrà essere molto coraggiosa. E, magari, segnare un gol in più dell’avversario. Che quest’anno, insieme con la buona sorte, continua a essere il grande assente nel campionato dei galluresi. Rimontata in casa dal Rimini sull’1-1 nell’ultimo turno di Serie C, la squadra di Roberto Occhiuzzi deve fare i conti con una classifica che, al terzultimo posto con 19 punti, non lascia dormire sonni tranquilli. Che non si sia allontanata la zona salvezza, distante 4 lunghezze, è relativo: manca il risultato della Vis Pesaro, che ha dovuto rinviare per maltempo il match col Pontedera.

Il numero negativo

Con tre successi in 23 giornate l’Olbia è la squadra che ha vinto meno nel torneo (al pari di Fidelis Andria e Viterbese nel girone C). Un triste primato che pesa sulla stagione dei bianchi, che domenica al “Nespoli” si sono fatti beffare in dirittura d’arrivo su palla inattiva mandando il tecnico su tutte le furie per un fallo (commesso da Brignani) evitabile. «I dettagli fanno la differenza, e quando c’è da buttare il pallone nel canale, lo si butta», ha sottolineato Occhiuzzi nel post partita. Dello stesso avviso Daniele Ragatzu, autore dell’1-0 e di 8 delle 21 reti dell’Olbia. «Avevo la sensazione che avremmo portato a casa i 3 punti, eravamo in gestione del risultato: purtroppo un episodio ha cambiato il corso della partita», ha spiegato alla fine sconsolato. «Ci manca un po’ di fortuna, ma è anche vero che te la devi cercare ed è quello che stiamo provando a fare. Andremo a Siena per prendercela: l’Olbia ha qualità e uomini importanti per risalire la classifica e salvarsi», ha poi aggiunto l’ex Cagliari.

L’infermeria

Intanto ieri la squadra è tornata al lavoro al Geovillage. Tra la voglia di lasciarsi subito alle spalle la beffa di domenica e quella di focalizzarsi subito sulla gara col Siena, nella quale Occhiuzzi ritroverà La Rosa e Biancu al rientro dalla squalifica. Da valutare le condizioni di Nanni, uscito dal campo con una caviglia gonfia due giorni fa, e Sperotto, alle prese con un affaticamento muscolare: entrambi hanno lavorato a parte. Infine, Mordini: nei giorni scorsi si è sottoposto all’intervento chirurgico programmato in seguito al trauma distorsivo del ginocchio sinistro con conseguente lesione del legamento crociato anteriore subito in occasione della partita Reggiana-Olbia del 10 dicembre. L’operazione, eseguita a Bologna, è perfettamente riuscita e a breve il giocatore, arrivato in Gallura da svincolato a novembre e sotto contratto fino al 30 giugno, potrà iniziare le terapie riabilitative.