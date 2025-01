Olbia-Alghero a quattro corsie, la via strategica del turismo 

È la provincia più estesa d’Italia e quei 136 chilometri coast to coast – da Olbia ad Alghero via Sassari – si sentivano tutti. Ma ora che la statale 729, madre di tutte le strade del nord Sardegna è finita, è il momento di mettere via lo champagne per almeno due buoni motivi (oltre ai tempi biblici). Il primo è che per il momento l’idea di viaggiare tra Olbia e Sassari in meno di un’ora, e in scioltezza, su quattro corsie si infrange sulle condizioni della Carlo Felice, ultimo tratto del percorso, e sulla chiusura della galleria Chighizzu per lavori che costringerà a percorrerla su due corsie per almeno sei mesi. Il secondo è che sono diverse le strade in attesa e non ci sono altre inaugurazioni imminenti. Sono tutte in cima a una lista delle priorità sulle quali sta lavorando l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu che negli ultimi mesi ha incontrato più volte i sindaci interessati.

Sassari-Alghero

La strada è definita dallo stesso Piu “di fondamentale importanza strategica nel sistema viario regionale” e il suo completamento consentirà un efficace collegamento tra le due città ma anche, fino a Olbia, tra i due più importanti poli turistici della Sardegna. Costa 232 milioni, i lavori sono stati consegnati il 18 settembre dello scorso anno e dovrebbero essere completati entro 1260 giorni, quindi per il 2028.

Olbia-Arzachena

Attesa da oltre vent’anni l’arteria nevralgica della Gallura turistica, oggi una pericolosa mulattiera. Sono disponibili 185 milioni per la strada a quattro corsie e altri 25 milioni per due corsie fino a Palau. Lo stato più avanzato, ma si parla ancora di progettazione, è quello del primo tratto tra la città e San Giovanni.

Sassari-Tempio-Olbia

La provinciale 38 con il tratto di Monte Pino crollato nel 2013 nell’alluvione è l’emblema dei collegamenti disastrosi tra Olbia e Tempio anche se si parla di una manciata di chilometri sui 38 complessivi. Il tratto di competenza Anas dovrebbe essere concluso a giugno del 2025 e nel frattempo si è prospettata la possibilità che anche la parte della provincia sia trasferita ad Anas. Sul tracciato Olbia-Tempio è in campo anche il progetto di un nuovo tratto tra Nuchis e Luras e sarebbe necessaria quantomeno una messa in sicurezza. Per quanto riguarda, invece, il collegamento Sassari-Tempio, l’Anas sta ultimando il progetto definitivo di un tratto da 6 chilometri della statale 127 con un costo stimato di 191 milioni.

Contro l’isolamento

I sindaci di Monti e Berchidda hanno raccontato i benefici in termini di contrasto allo spopolamento della Sassari-Olbia. Tempio e l’alta Gallura pagano un prezzo alto. «La situazione delle strade incide molto sul fenomeno», conferma il sindaco di Tempio Giannetto Addis: «Olbia è un polo di attrazione e i collegamenti efficaci sono indispensabili». Lo dicono da tempo imprese e sindacati. «Quanto tempo è stato necessario per la Sassari-Olbia? Noi non abbiamo più tempo», dice Marina Manconi, coordinatrice del Tavolo Gallura: «Ci sono studi a non finire che mettono in relazione il gap infrastrutturale con lo sviluppo. Si sono spesi tanti soldi nei progetti per i paesi che non sono serviti a nulla. Le persone vivono meglio dove ci sono servizi». E strade per raggiungerli.

