Olbia al traguardo, la Cos è viva L’Uri è in difficoltà 

A quattro giornate dal termine, i verdetti sono tutti da scrivere. Ma la vittoria dell’Olbia ai danni della Cynthialbalonga è una mezza ipoteca sulla Serie D, mentre quella della Costa Orientale Sarda nello scontro diretto col Terracina potrebbe valere ai sarrabesi i playout.

Uniche gioie del fine settimana delle sarde. Perché tra l’anticipo del Latte Dolce, sconfitto a Monterotondo, e le altre trasferte dell’Ilvamaddalena, piegata 1-0 dalla “big” Cassino, e dell’Atletico Uri, travolto 3-1 dal Trastevere, il bicchiere è mezzo vuoto. «Ci serviva un successo convincente. La squadra ha giocato bene, sono soddisfatto per la concentrazione e la determinazione e per essere entrati in campo con lo spirito giusto», esulta intanto il tecnico dell’Olbia Zé Maria dopo il 3-1 del “Nespoli”, che vale quota 37 e il +4 sui playout. «È la prestazione che ci serviva per avvicinarci di più alla salvezza e allontanarci dalla zona calda, ma la classifica è corta», sottolinea poi, «dobbiamo stare molto attenti e cercare di vincere più partite possibili da qui alla fine». Già una vittoria nel prossimo turno sul campo del fanalino di coda Terracina potrebbe decretare la matematica certezza della salvezza. Ma occhio a un avversario disperato, come ha potuto constatare la Cos, che prima di spuntarla per 3-2 si è ritrovata sotto 2-0.

Comunque sia, i 3 punti strappati al Terracina fruttano l’aggancio al terzultimo posto, a quota 29, ultimo utile per gli spareggi salvezza occupato dall’Atletico Uri, al quarto kappaò consecutivo e in crisi nera. Fino alla settimana scorsa la società difendeva l’allenatore Massimiliano Paba ma non sono esclusi cambi al timone nelle prossime ore. Salendo nei playout c’è anche il Latte Dolce, risucchiato in zona retrocessione dopo la sconfitta con sorpasso subita dal Real Monterotondo. E domenica a Sassari arriva il Cassino. Ma Giuseppe De Nisi, in panchina al posto dello squalificato Michele Fini, è sicuro: «Dipende solo da noi». Infine l’Ilva, che proprio a Cassino ha interrotto il filotto di quattro vittorie, ma che resta in zona salvezza. E ci crede. «L’obiettivo è a portata di mano», dice il tecnico Sandro Acciaro, «ma dobbiamo conquistarlo».

