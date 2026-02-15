VaiOnline
Al Nespoli.
16 febbraio 2026 alle 00:28

olbia, al peggio non c’è fine cade anche col montespaccato 

Olbia 0

Montespaccato 1

Olbia (3-5-2) : Viscovo; Perrone, Putzu, Petrone; Cabrera (38’ st Marrazzo), Saggia (43’ st Congiu), Mameli (1’ st Santi), Deiana Testoni, Moretti (19’ st Islam); Biancu (25’ st Tomaselli), Ragatzu. In panchina Testagrossa, Anelli, Cubeddu, Di Lazzaro. Allenatore Livieri.

Montespaccato (3-4-3) : Oliva; Rotondo, Celli, Laurenzi; Cervoni, Putti, Franco (16’ st ok Madeddu), Vitolo; Ruzic, Coratella (27’ st Gomez), Vitelli (44’ st Anello). In panchina Tassi, Lilli, Russo, Malizia, Milone, Celentano. Allenatore Romondini.

Arbitro : Saccà di Messina.

Rete : pt 38’ Vitolo.

Note : espulsi Santi e Anelli e Livieri dalla panchina. Ammoniti Mameli, Putzu, Perrone, Islam (O), Celli e Madeddu (M). Recupero: 2’ pt-6’ st. Spettatori 535.

Olbia. Al Montespaccato basta il gol di Vitolo per espugnare il Nespoli e aggiudicarsi lo scontro salvezza della 7ª giornata di ritorno di Serie D. Olbia sconfitta 0-1 e superata in classifica al quartultimo posto dopo un pomeriggio da dimenticare, condito dalle polemiche per una direzione di gara considerata non all’altezza dai galluresi che alla fine optano per il silenzio stampa. I padroni di casa ci provano con Ragatzu, mentre dall’altra parte Viscovo è protagonista prima di essere costretto a capitolare al 38’ contro Vitolo.

Nella ripresa Santi entra e si becca il rosso diretto per un fallo su Vitolo lasciando l’Olbia in dieci a cercare senza fortuna il pareggio. A fine gara l’Olbia ha preannunciato un esposto contro l’arbitro per la sua conduzione di gara.

