Olbia, al mare senza barriere 

La stagione balneare si avvicina e Villa Chiara punta dritto all’obiettivo, vivere il mare senza barriere. “Un lido per tutti”, il progetto che la cooperativa sociale ha portato avanti con il sostegno di Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, e in collaborazione con CESVI, si è concluso con il raggiungimento di un altro traguardo: l’acquisizione di alcuni casotti prefabbricati con cucina, docce accessibili, spazi comuni che, installati in spiaggia daranno maggiore comfort e vivibilità alla permanenza al mare delle persone con disabilità, ai loro familiari e caregiver.

Un cammino verso l’inclusività che Villa Chiara, coop. sociale che da oltre vent’anni gestisce servizi socioeducativi dedicati, ha testardamente percorso fino alla realizzazione di uno stabilimento, l’Oftal del Sole, inaugurato nell’agosto del 2023 e che ad oggi accoglie gli ospiti di Villa Chiara ed altri provenienti da altre zone dell’Isola. Con il progetto “Un lido per tutti” ( 103mila euro raccolti in pochi mesi grazie al contributo della banca ma anche di tanti cittadini) fin dalla stagione passata si è potuto potenziare i servizi già esistenti aumentando le zone d’ombra con strutture amovibili, acquistando nuovi ombrelloni e lettini da mare in tessuto speciale per accrescere i posti disponibili e incrementando il servizio grazie a personale educativo dedicato che ha affiancato il lavoro di circa 25 volontari.

E proprio durante l’incontro che ha siglato la conclusione del progetto il presidente della cooperativa sociale Villa Chiara, Antonio Piredda, e il vicepresidente Tore Acca hanno evidenziato quello che conta per direttivo e famiglie: garantire una sempre maggiore autonomia e rendere un bene comune patrimonio di tutti. «Ci auguriamo sia il proseguimento di un’attività sempre più aperta e inclusiva», ha sottolineato Piredda mentre Tore Acca ha ribadito i principi ispiranti.

«Il sogno che stiamo realizzando è quello che tutti possano andare al mare senza difficoltà. Villa Chiara è nata per dare risposte ai bisogni delle persone, soprattutto relativamente ai temi specifici che sentiamo vicini, come quello del “dopo di noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA