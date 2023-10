Olbia, ai quarti  Forti e Bellucci  

Francesco Forti e Mattia Bellucci raggiungono Flavio Cobolli nei quarti dell'Olbia Challenger. Forti regola 6-4, 6-1 il francese Mathias Bourge e oggi, secondo incontro sul Centrale del Tc Terranova, sfida il belga Joris De Loore, mentre Bellucci supera Raul Brancaccio 6-4, 6-4 e affronta lo slovacco Alex Molcan. Non prima delle 18, Cobolli se la vede con il transalpino Constant Lestienne. Saluta la compagnia il francese Alexandre Muller, testa di serie numero 1, che si è fatto sorprendere 7-6(8), 6-4 dal connazionale Ugo Blanchet. Semifinale in doppio per Marco Bortolotti che, con lo spagnolo Sergio Martos Gornes, batte 6-4, 6-4 gli indiani Anirudh Chandrasekar e Vijay Sundar Prashanth e sfida i gemelli croati Ivan e Matej Sabanov.

Open a Poggio

Al via sui campi del Poggio Sport Village la Poggio Orange Cup. Le quattro teste di serie nel tabellone maschile sono i 2.4 Jaume Pla Malfeito e Nicola Porcu e i 2.6 Francesco Contu e Mattia Secci, insidiati dai 2.7 Diego Pinna, Federico Visioli, Edoardo Pilia e Stefano Zedda e i 2.8 Paolo Emilio Cossu Floris e Lorenzo Rocco. Nel femminile comanda Alessandra Pezzulla (2.5), che entrerà in lizza in semifinale come Aurora Deidda (2.6). In gara le 2.7 Sara Festa, Francesca Mostallino e Sarah Stoerbrauck.