Olbia, aeroporto chiuso per un incendio: aerei dirottati ad Alghero 

Un incendio a ridosso dell’aeroporto di Olbia ha causato la chiusura temporanea dello scalo Costa Smeralda. Il fuoco ha interessato le campagne vicine al fiume Enas, nella direttrice sud di atterraggio degli aerei, e per spegnere le fiamme – alimentate dal forte maestrale – è intervenuto anche un Canadair.

L’aeroporto è rimasto off limits per circa 40 minuti, abbastanza per causare il dirottamento di sei voli – tra collegamenti di linea e aerei privati – e una raffica di ritardi.

Gli aerei in arrivo da Cannes, Roma, Genova, Madrid, Monaco e Milano sono atterrati negli scali di Alghero e Fiumicino. Una decina i voli in ritardo, anche di ore, per via dei dirottamenti e della chiusura temporanea dell’aeroporto.

Per diverso tempo è stato chiuso anche lo svincolo stradale per Olbia sulla circonvallazione della strada statale 131 dcn nei pressi di Sa Corroncedda. Alle operazioni di spegnimento ha lavorato una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino di Olbia. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni della frazione di Berchideddu, ma sono state domate e non c’è stata la necessità di far evacuare nessuna casa.

Sul posto è intervenuta anche la Protezione civile. Già avviate le operazioni di bonifica dell’area interessata dall’incendio.

