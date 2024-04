Olbia, adesso o mai più 

Olbia. Con una media di 0,73 punti a partita, Marco Gaburro non è riuscito a fare meglio del predecessore Leandro Greco, esonerato con una media di 0,77. Oggi, però, l’Olbia può approfittare del recupero col Rimini, di scena allo stadio “Neri” alle 20.30, per agganciare i playout e regalarsi la possibilità di restare in Serie C.

La sfida

Dando così un senso al cambio in panchina di gennaio e al lavoro del tecnico veneto, che alla vigilia della trasferta romagnola, presentando la sfida valida per la 14ª giornata, è stato chiaro. «Vincendo a Rimini entri nei playout e dopo, negli ultimi quattro turni, diventa un gioco psicologico e calcistico starci dentro. Ma se non lo fai», ha spiegato prima della partenza, «da Rimini in poi la nostra possibilità di giocarci la salvezza agli spareggi dipenderà dagli altri». Da ex, Gaburro non nasconde «il piacere di tornare in un posto in cui ho fatto due anni importanti, prendendo la squadra in D dopo alcune stagioni deludenti e riportandola in C, dove abbiamo conquistato i playoff», ha detto. Ma ha anche sottolineato: «Questo non fa altro che aumentare il peso specifico della partita». Aggiungendo un dettaglio: «La nostra arma segreta potrebbe essere lo stadio: se facciamo bene, non supporterà la propria squadra dato che lamenta un certo mal di pancia». Con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, i biancorossi non sono in formissima. «Il Rimini è forte davanti ma concede molto: mi aspetto una partita aperta», premette Gaburro, «però dovremo interpretarla in un certo modo».

Il calo

Come quella con la Recanatese, vinta 4-1. E come parte di quella col Sestri Levante, persa in rimonta 1-2. «Il problema di questa squadra è che deve ripartire ogni volta», prosegue l’allenatore dei bianchi, penultimi in classifica a pari punti (25) con la Fermana e a -10 dal quintultimo posto (per fare i playout il gap non può superare le 8 lunghezze). «Per attenzione e intensità col Sestri abbiamo replicato per un tempo e mezzo la gara con la Recanatese, perdendola nel finale: dopo il pareggio siamo calati in maniera nevrotica». Non un caso. «Non può succedere che sul loro rigore sulla respinta di Rinaldi ci siano sei giocatori avversari in area e dei nostri non ci arrivi nessuno: significa che nella testa dei ragazzi quel rigore era già segnato, e questo è drammatico», rimarca Gaburro, che oggi non potrà contare su Dessena, squalificato. «I ragazzi sanno bene cosa ci giochiamo a Rimini, ma questa consapevolezza», conclude l’allenatore, «dev’essere trasformata sul campo in termini di prestazione e risultato».

La formazione

Olbia (3-4-3) : Rinaldi; Palomba, Bellodi, Motolese; Arboleda, La Rosa, Biancu, Montebugnoli; Catania, Nanni, Ragatzu. Allenatore Gaburro.

