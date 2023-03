Olbia, adesso non fermarti 

Olbia. La (rin)corsa dell’Olbia è appena cominciata. Oggi a Gubbio, nell’anticipo della 30ª giornata di Serie C (alle 14,30), la squadra di Roberto Occhiuzzi affronterà la sesta della classe allenata dall’esperto Piero Braglia. E lo farà dopo il successo sulla Torres che, soddisfazioni del campanile a parte, è anche il quarto risultato utile consecutivo. Dal momento però che i bianchi sono sempre quartultimi, Occhiuzzi avverte: «È giusto che la città, la società e i ragazzi si godano la vittoria nel derby, ma siamo ancora nelle sabbie mobili e non possiamo permetterci di essere appagati». Per aggiungere a stretto giro: «Il Gubbio è una squadra forte, che ha grande qualità e grosse individualità, ma l’Olbia non è la stessa dell’andata e scenderà in campo con la determinazione di chi ha appena iniziato a correre e non vuole fermarsi».

Sfida insidiosa

Ieri, prima di partire per l’Umbria, il tecnico dell’Olbia ha presentato la sfida del “Barbetti” focalizzando l’attenzione sulle insidie della gara con gli eugubini, all’andata vittoriosi 3-1. «Sono allenati da un tecnico che sa vincere e gestire ogni momento, il migliore della categoria», ha sottolineato Occhiuzzi a proposito di Braglia, di cui è stato vice e successore sulla panchina del Cosenza in Serie B. «Dovremo essere bravi a limitarli e a innescare contemporaneamente le nostre qualità nel modo in cui loro non si aspettano: hanno subìto una flessione nei risultati, ma non andiamo a fare una passeggiata al corso. E i ragazzi lo sanno».

Squadra concentrata

La settimana ha portato consiglio. «Negli allenamenti ho avvertito la giusta tensione per quella che sarà un’altra finale: l’ambiente è compatto attorno alla squadra e dobbiamo sfruttare questa forza», ha detto l’allenatore. «Il campionato pretende continuità innanzitutto nella prestazione: i risultati ti fanno stare bene ma arrivano quando c’è la prestazione, come con la Torres, contro la quale dopo il gol subìto non ero preoccupato. La testa sta meglio, vedo i ragazzi più sicuri, con più certezze: siamo pronti ad affrontare le mille difficoltà che questa gara potrà riservarci. Mi sento in discussione ogni giorno, non sono diverso da quello di qualche settimana fa, che giustamente in molti volevano a casa. E per questo insisto: ci attende un banchetto che andrà onorato fino all’ultima portata».