Olbia a un passo dal baratro 

Olbia. La classifica non la guarda più nessuno: se l’Olbia non dovesse presentarsi in campo per le prossime due partite verrebbe esclusa dalla Serie D e per salvare la stagione non ci sarebbe nulla da fare.

Domenica dopo il derby al Nespoli col Monastir il capitano Daniele Ragatzu ha lanciato l’ultimatum: «Non volevamo perdere», ha premesso, «ma siamo anche stanchi: se non arrivano risposte entro questa settimana la squadra si ferma». Poi l’ex Cagliari ha specificato: «Attendiamo qualche giorno per vedere se arrivano i pagamenti o qualche risposta concreta, anche per il futuro dell’Olbia, perché nessuno vuole andare via o non giocare, ma la situazione è insostenibile».

Solo un cambio di proprietà garantirebbe un futuro ai bianchi rinvigorendo le esangui casse del club, consentendo il pagamento degli stipendi e scongiurando il peggio. Ma nonostante le voci sulle varie trattative per la cessione il club è ancora nelle mani della società svizzera Swiss Pro, mentre l’esodo dei giocatori è già iniziato e domenica, dopo il triplice fischio, l’allenatore Giancarlo Favarin ha abbandonato il Nespoli senza rilasciare dichiarazioni.

Il sindaco

Ieri, ospite di Alberto Masu a L’Informatore Sportivo su Radiolina, è intervenuto il sindaco Settimo Nizzi che dei bianchi è stato medico sociale. «Sarebbe stato meglio essere chiari dall’inizio e dire come stavano le cose: l’Olbia è un bene comune, non è una bella immagine per la nostra città», ha detto.

«Ho aspettato alcuni mesi prima di convocare il titolare», ha aggiunto sull’incontro con Guido Surace, «mi ha detto che era stato fatto tutto e invece non era stato fatto nulla, forse nella volontà di salvare un capitale investito prima della squadra e della storia dell’Olbia e a discapito di imprenditori che potevano assumersi la responsabilità di gestirla».

«Incompetenza»

Anche Ninni Corda ha detto la sua nella stessa trasmissione. «In questo anno e mezzo c’è stata molta incompetenza, ma anche in questi mesi l’Olbia non è stata gestita bene. Non si capiva chi faceva cosa, com’erano i bilanci: in troppi hanno pensato al loro orticello e non alla comunità», è la premessa dell’ex consulente di Swiss Pro, che adesso collabora col Messina: «Sono fiducioso che l’unica possibilità sia l’intervento del Tribunale con un curatore fallimentare che possa salvare il titolo sportivo, com’è successo a Messina. Una città come Olbia è appetibile al mondo del calcio e merita minimo la Serie C, e con Roberto Sulas e Roberto Felleca si poteva portare avanti un progetto sostenibile».

Palazzo di giustizia

Per concludere il sindaco Nizzi ha spiegato che «come amministrazione non possiamo entrare nel merito della gestione ma faremo di tutto per garantire l’utilizzo della struttura sportiva. Però ci vuole chiarezza: chi non è nelle condizioni di gestire l’Olbia deve passare la mano. Se mancano gli ultimi bilanci una ragione c’è, e se il curatore in questo momento è la cosa migliore ben venga: una volta chiarito l’ammontare dei debiti qualcuno potrebbe entrare e fare le cose seriamente». A fine ottobre al Tribunale di Tempio Pausania è stata presentata un’istanza di liquidazione giudiziale da parte di un tesserato per una somma intorno ai 35mila euro. L’Olbia può essere salvata dal curatore fallimentare, ma a condizione che per allora ci siano ancora una squadra e un campionato da giocare.

