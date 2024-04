Olbia a Pontedera, ma un successo può non bastare 

Olbia. Alla vigilia della sfida col Pontedera, in programma oggi allo stadio “Mannucci” (16,30) per la penultima giornata del campionato di Serie C, match al quale ci si aggrappa per evitare la retrocessione diretta, nessuno dell’Olbia ha parlato. Cancellata la consueta conferenza stampa dell’allenatore, che da due settimane è Oberdan Biagioni, terzo della stagione dopo gli esonerati Leandro Greco e Marco Gaburro, il club ha fatto sapere che solo nel post partita interverrà un rappresentante della società: facile che si tratti del presidente Guido Surace, partito insieme alla squadra per la Toscana.

Lo stesso non si può dire di Ragatzu, Montebugnoli e Bianchimano, squalificati, e di Rinaldi e Motolese, alle prese con problemi fisici, di modo che Biagioni avrà il suo bel da fare per inventarsi un undici competitivo da opporre al Pontedera dell’ex Max Canzi, vittorioso all’andata 3-0 e già certo dei playoff ma determinato a migliorare la sua posizione nella griglia. Dato che l’Olbia quest’anno ha vinto in trasferta una sola volta, alla seconda giornata con la Vis Pesaro, e che in totale di partite ne ha vinto solo 6, sbancare il “Mannucci” sarà un’impresa. Ma potrebbe anche non bastare: se la Fermana, penultima a +6 sui galluresi, dovesse anche solo pareggiare sul campo della Juventus Next Generation, per i bianchi sarebbe Serie D già oggi. Occhio poi ad Ancona e Recanatese, che in caso di successo rispettivamente a Pescara e in casa col Gubbio allungherebbero in classifica quel tanto che basta per tagliare matematicamente fuori dalla corsa playout l’Olbia, certificandone a loro volta la retrocessione diretta.

In settimana Biagioni ha strigliato i suoi giocatori dicendo che a Pontedera vuole vincere, ma non è un mistero che la società stia già ragionando in termini di riammissione o ripescaggio. Per questo il campionato va chiuso bene: alla fine, i punti in classifica avranno il loro peso in ottica ripescaggio. E 25 punti - tanti ne ha l’Olbia ora - sono davvero pochi.

La formazione

Olbia (4-3-3) : Van der Want; Arboleda, Palomba, Bellodi, Fabbri; Dessena, La Rosa, Mameli; Catania, Nanni, Biancu. Allenatore Biagioni.

