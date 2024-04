Olbia a picco, la salvezza ormai è un miraggio 

Perugia 3

Olbia 0

Perugia (3-4-3) : Adamonis; Mezzoni (1’ st Souare), Angella, Vulikic; Paz (14’ st Kouan), Iannoni (25’ st Polizzi), Lisi, Bozzolan; Vazquez, Ricci (33’ st Bartolomei), Agosti (14’ st Torrasi). In panchina Abibi, Yimga, Cancellieri, Seghetti, Dell’Orco, Cudrig, Sylla, Viti. Allenatore Formisano.

Olbia (4-3-3) : Van der Want; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, Mameli (1’ st Zallu), Biancu (19’ st Incerti); Catania (19’ st Palomba), Nanni (32’ st Bianchimano), Ragatzu (35’ st Gennari). In panchina Rinaldi, Fraraccio, La Rosa, Scaringi, Fabbri, Guidotti, Scapin. Allenatore Biagioni.

Arbitro : Burlando di Genova.

Reti : nel pt 25’ Vazquez, 46’ Iannoni; nel st 21’ Ricci (r).

Note : ammoniti Vazquez, Angella (P), Biancu e Palomba (O). Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 3281.

Perugia. Capolinea Perugia. La sconfitta del “Renato Curi” potrebbe essere la pietra tombale sulla stagione dell’Olbia, piegata 3-0 dagli umbri e lasciata sul fondo della classifica dalla Fermana, vittoriosa contro la Torres e adesso a +3 sui bianchi, ultimi con 25 punti a tre giornate dalla fine del campionato di Serie C.

La cronaca

La scossa della staffetta in panchina tra Marco Gaburro e Oberdan Biagioni non è riuscita a rianimare come avrebbe dovuto l’Olbia, che pure, in alcune occasioni, ha saputo rendersi pericolosa. Buona la partenza dei galluresi, con Ragatzu che dopo 5’ costringe in corner Adamonis su punizione e Dessena che al 10’ colpisce la traversa. Dall’altra parte Van der Want, al debutto tra i pali per i problemi fisici lamentati da Rinaldi alla vigilia, mura in uscita Ricci, ma al 25’ il Perugia passa con Vazquez, al quale solo il palo, al 32’, nega il bis.

A ridosso dell’intervallo Iannoni raddoppia capitalizzando una ripartenza e mandando tutti negli spogliatoi sul 2-0. In avvio di ripresa ci provano Biancu e Ragatzu, ma senza troppa convinzione. Che svanisce definitivamente al 20’, quando Incerti, appena entrato, atterra Vazquez in area mandando Ricci sul dischetto per il 3-0. Il resto è una lenta agonia, interrotta al 40’ dall’insidioso piazzato di Bianchimano. Domenica la sfida col Pescara.

