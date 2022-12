Olbia a caccia di punti 

Olbia. A Pontedera mancherà il match winner dell’andata Boganini, rimasto in Sardegna per problemi fisici come Renault e Palesi, in fase di recupero. Ma per il match che inaugura oggi al “Mannucci” (17,30) il girone di ritorno di Serie C l’Olbia dovrà rinunciare anche a Gelmi.

Quasi al completo

Probabilmente il portiere, al pari di Mordini, si sottoporrà a un intervento chirurgico dopo l’infortunio rimediato contro la Reggiana il 10 dicembre. Convocati Travaglini e Incerti, al rientro post squalifica, e Minala, che ha superato i fastidi muscolari della scorsa settimana. E, dulcis in fundo, Sperotto, neo acquisto ufficializzato ieri destinato a sostituire Mordini. Con la rosa quasi al completo, dunque, i bianchi affrontano la squadra dell’ex Max Canzi con l’ambizione di ritrovare un successo che manca dal 6 novembre. Per chiudere il 2022 con qualche punto in più degli attuali 15 e issarsi, magari, fuori dalla zona retrocessione prima della sosta invernale. «Abbiamo voglia di passare un buon Natale: i ragazzi non vedono l’ora di uscire da là sotto», ha spiegato l’allenatore Roberto Occhiuzzi prima di partire per la Toscana. «Il pareggio con la Lucchese ci ha lasciato tanta rabbia, perché è ingiusto uscire dal campo dopo prestazioni come quella di sabato senza il bottino pieno. Ma sono sereno perché ho visto i ragazzi allenarsi motivati e la squadra ha un’identità».

Avversari in forma

Ora, servono i risultati pesanti. Nella consapevolezza che il Pontedera, a + 18 nel girone B, resta uno degli avversari più in forma del momento. A dispetto della sconfitta subita dal Gubbio all’ultimo turno. «Essere in alto in classifica, come il Pontedera, ti fa sentire forte, e questo fa sì che ti riesca tutto a prescindere. Le nostre prestazioni però ci dicono che, a differenza loro, non meritiamo la classifica che abbiamo, ma anche che, prima o poi, continuando così i risultati arriveranno», è sicuro Occhiuzzi. «Contro il Pontedera vorrei fare una gara molto aggressiva: la rosa è tornata al completo, le soluzioni non mancano e atleticamente stiamo molto bene. E, cosa più importante, a livello di atteggiamento mi convincono tutti». Da copione, sulla formazione il tecnico dei galluresi non si sbilancia. «Per l’attacco ho provato sia Nanni sia Contini, vedo bene anche Ragatzu “puntero” e gli altri a girargli intorno, in un attacco veloce, e Biancu sulla trequarti. Sull’out sinistro, poi, preferirei un mancino», premette, «ma abbiamo raggiunto un equilibrio e certezze che non vanno dilapidati, per cui vedremo».