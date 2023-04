Olanda, Macron contestato E su Usa e Cina frena: «Non siamo equidistanti» 

l’AIA. Già contestato sul fronte interno per la riforma delle pensioni, Emmanuel Macron finisce bersaglio di critiche e proteste anche sul fronte internazionale. «Dov'è la democrazia francese?», hanno gridato alcuni manifestanti, interrompendo il discorso sull'avvenire dell'Europa che il leader di Parigi aveva appena cominciato a pronunciare dinanzi al Nexus Instituut dell'Aia, nel quadro della sua visita nei Paesi Bassi.

«La convenzione sul clima non viene rispettata», hanno deplorato i dimostranti, in riferimento alla consultazione pubblica che Macron lanciò in Francia prima della pandemia per raccogliere suggerimenti nella lotta ai cambiamenti climatici. Poi altra bordate sulla previdenza. I manifestanti hanno poi dispiegato uno striscione con la scritta in inglese “Presidente della violenza e dell'ipocrisia”, prima di venire espulsi dalla security olandese.

Quando ha potuto riprendere la parola, dopo circa un minuto di interruzione, il presidente ai minimi nei sondaggi dai tempi dei gilet gialli ha detto che avere «un dibattito sociale è molto importante. Posso rispondere a tutte le domande di cui discutiamo in Francia, questa è una democrazia e una democrazia è esattamente un posto in cui possiamo manifestare». Esprimendosi in inglese dinanzi ai giovani riuniti all'Aia, Macron ha poi risposto a coloro che in Europa e negli Stati Uniti hanno criticato il suo recente appello contenuto in un'intervista a Politico e Les Echos affinché gli europei «non si accodino» dietro alle posizioni di Washington o Pechino sulla questione di Taiwan, promuovendo piuttosto una terza via europea.

«Se accettate di dipendere da altri poteri o potenze - ha avvertito Macron - vi mettete nella posizione di non poter più decidere per voi stessi: questo non vuol dire allontanarsi dai nostri alleati ma non essere semplici testimoni della storia». Già in mattinata la bufera scatenata dall'intervista di Macron aveva tuttavia indotto l'Eliseo a correggere parzialmente il tiro. Il presidente, puntualizzavano fonti di Parigi, «ha spesso detto che la Francia non è equidistante tra Usa e Cina. Gli Stati Uniti sono nostri alleati, condividiamo valori comuni».

