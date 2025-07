olanda liquidata, un’Italia perfetta 

Apeldoorn. È l’Italia di Julio Velasco, l’Italia di Alessia Orro (ieri 3 punti) e Paola Egonu, ma soprattutto l’Italia dei record. Per le azzurre dell'Italvolley ieri ad Apeldoorn è arrivata la dodicesima vittoria consecutiva in una Volleyball Nations League femminile conclusa senza sconfitte, con il primo posto in classifica e la qualificazione anticipata alla Final Eight che scatterà a Lodz in Polonia, dal 23 al 27 luglio e in cui affronteranno l’ottaca classificata.

Ieri le azzurre hanno battuto “in trasferta” l’Olanda per 3-0 (25-23, 28-26, 25-18). Ma non è tutto, perché con questo risultato le ragazze del ct Julio Velasco hanno portato a 26 la loro striscia di successi consecutivi, eguagliando un primato, quello della Nazionale di Massimo Barbolini stabilito nelle annate 2007 e 2008, quando vinsero Europei e Coppa del Mondo. Adesso le campionesse olimpiche sono chiamate prima a difendere la vittoria in Vnl, poi a provare l’assalto al titolo mondiale, nel campionato che si inizierà il 22 agosto (con la Slovacchia) in Thailandia.

