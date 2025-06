Olanda, Cocciaretto in semifinale 

Elisabetta Cocciaretto è in semifinale nel Wta 250 che si disputa sull’erba di s'-Hertogenbosch, in Olanda. La 24enne fermana, 23 del mondo, ha battuto per 6-2 7-6(4) l’atleta di casa Suzan Lamens, (72) e sfiderà la rumena Elena-Gabriela Ruse, n. 80 Wta, passata attraverso le qualificazioni, che ha eliminato la canadese Bianca Andreescu.

Finali in Serie C

Nell’Isola parte domani il sogno di Ct Decimomannu, Quattro Mori Tennis Team e Tc Cagliari di andare in Serie B. Sono tre le squadre sarde che saranno impegnate nel doppio match nel tabellone nazionale di Serie C con in palio la promozione. Tutte e tre inizieranno giocando il match d'andata in Penisola. Si sono qualificate per il tabellone maschile le due squadre che hanno vinto i rispettivi gironi della C regionale e che poi hanno superato nei playoff Sporting Ct Quartu e Tennis Elmas. Il Ct Decimomannu (che ha già una squadra femminile nei playout di B2) andrà nelle Marche a sfidare il Tc Ottrano Filottrano, mentre il Quattro Mori sarà di scena in Liguria, sui campi del Tennis Sanremo. Nel tabellone femminile c'è il Tc Cagliari che, dopo il titolo regionale, vuole conquistare la categoria nazionale. Le ragazze di Monte Urpinu voleranno a Brescia per affrontare il Timing e, in caso di vittoria, raggiungeranno in Serie B altre tre squadre dello stesso circolo.



