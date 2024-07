Olanda, 1964: studenti dell’Agrario in viaggio premio 

Questa foto risale al lontano 1964 ed è stata inviata dal lettore di Quartu Giustino Ximenes. Ritrae due classi (sezioni A e B) dell’Istituto tecnico agrario “Duca degli Abruzzi” che in quell’anno si recarono in viaggio premio in Olanda. Al centro della foto il preside Antonio Porrà e a sinistra, accosciato, un giovanissimo Raffaele Serreli, storico giornalista e collaboratore de L’Unione Sarda. Scrive Giustino, che era presente in quel viaggio: «Se scegliete di pubblicarla aprirete come un vaso di Pandora la memoria di tanti ottantenni».