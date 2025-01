Olai vuota, restrizioni vicine 

Neve e pioggia non hanno inciso. Ad Olai resta l’allerta rossa. L’acqua disponibile per il potabilizzatore di Janne ’e Ferru, non supera i 4 milioni di metri cubi «e con un consumo invernale di 833 mila metri cubi al mese, c’è acqua per solo quattro mesi». Il dramma per il Nuorese è alle porte a sentire le parole pronunciate ieri dal presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu, davanti ai sindaci dei 17 Comuni che dal 27 gennaio vedranno tagliare l’erogazione dell’acqua. Sarà distribuita un giorno sì e uno no. Sardu non arretra: «Si chiude per 24 ore a giorni alterni». Lo ha detto dopo aver fatto una verifica di persona sugli invasi prima di arrivare in città, dove di mattina ha incontrato le associazioni di categoria e di pomeriggio, insieme all’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi, i sindaci. Abbanoa ieri ha annunciato l’arrivo in città delle sue squadre operative, «per intervenire su ogni perdita della rete». Ma le criticità rimangono. Sindaci preoccupatissimi, il commissario di Nuoro Giovanni Pirisi ammette: «Delle 27 scuole gestite dal Comune pochissime hanno un serbatoio e non riusciremo a dotarle in tempi brevi». Si paventa la chiusura. Le associazioni di categoria insistono: «Posticipate le restrizioni, serve più tempo».

Disagi e contenziosi

Ai sindaci è stato chiesto una mappatura delle criticità. Dalla riunione è emerso che il capoluogo, che ogni giorno attira migliaia di pendolari, lavoratori e studenti, ha il 50 per cento dei consumi. Insomma, Nuoro è quella messa peggio, tra mense, caserme, scuole, ospedali, uffici e attività. «Siamo i più esposti a episodi di sofferenza - ha detto Pirisi - solo il Comune ha 37 strutture pubbliche, 27 tra scuole e asili. Undici sono servite dal servizio mensa e il Comune paga 95 mila euro al mese per il servizio. In caso di chiusura dovrà sopportare contenziosi con l’appaltatore. Pochissime scuole hanno serbatoi e nel breve periodo credo sia impossibile riuscire a dotarle tutte. E anche dove ci fossero, non validerebbero l’erogazione dei pasti ai bambini per problemi igenici e sanitari. Dovrammo chiudere le mense. Bisogna trovare il modo di garantire i servizi, altrimenti l’alternativa sarà chiudere le scuole».

Interventi immediati

L’assessora Laconi ha ribadito: «Sono qui per cercare soluzioni con voi». Abbanoa, oltre ai razionamenti, ha ordinato nuove pompe di pescaggio dalla Germania che permetteranno di prelevare l’acqua più in profondità recuperando un milione di metri cubi. «C’è attenzione alle perdite - ha detto Sardu - Abbanoa avrà una direzione operativa con squadre di pronto intervento dirottate a Nuoro da tutta la Sardegna. Si lavora all’interconnessione tra Olai e Govossai, ma sarà pronta nel 2026». Risolverebbe tutto il collegamento con Gusana, 63 milioni di metri cubi, tre volte le capacità di Olai e Govossai. Per realizzarlo in fretta serve lo stato di emergenza nazionale chiesto dalla presidente della Regione Todde alla premier Meloni.

Sindaci e associazioni

La sindaca di Fonni, Daniela Flaconi, chiede tempo: «Ci sono troppi problemi logistici da risolvere. Chi ci aiuterà a calmierare le rabbia e l’ansia delle comunità?». Luciano Barone di Mamoiada ha già convocato il Coc e chiede «un percorso emergenziale». Presenti i sindaci di Oliena, Bastiano Congiu, e Dorgali, Angela Testone, che non subiranno chiusure: «I nostri cittadini e studenti ogni giorno raggiungono Nuoro». Critiche le associazioni di categoria: «Si posticipi la chiusura, serve più tempo alle aziende per dotarsi di cisterne, si chiuda solo 12 ore. La Protezione civile adotti un servizio di pronto intervento per le aziende in difficoltà».

