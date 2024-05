Olai e Govossai, da sogno a realtà le dighe comunicanti 

Dopo gli annunci dei mesi scorsi, Abbanoa avvia il piano di ristrutturazione e potenziamento degli invasi di sua competenza. In corso da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria nella diga di Olai, con un investimento da 1 milione di euro, fondi regionali di cui la partecipata è beneficiaria. Qui, si sta provvedendo al risanamento del parametro a monte, con l’obiettivo di implementare la funzionalità dell’invaso orgolese che, assieme alla vicina diga del Govossai, rifornisce il potabilizzatore di “Jann’e Ferru”, che serve Nuoro e ad altri venti centri della Provincia.

Previsti la sostituzione completa della centrale che aziona le paratoie, il risanamento della torre di presa, il coronamento della diga, la passerella sullo sfioratore, i cunicoli d’ispezione e il sistema di aggottamento delle acque. Prevista anche l’installazione di nuove apparecchiature di controllo e interventi di messa in sicurezza, col posizionamento di nuovi parapetti, videosorveglianza e la ristrutturazione dei locali di guardiania.

E per la diga di Olai, Abbanoa fa sapere di aver ottenuto un ulteriore finanziamento di 4 milioni di euro dei fondi europei di sviluppo e coesione “Fsc”, nonché 9,5 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture. Si aggiungono, analoghi finanziamenti per il Govossai con 7 milioni di fondi Fsc e 7,25 milioni di fondi Pniissi, aumentando la capienza d’invaso dagli attuali 580mila a oltre tre milioni di metri cubi d’acqua.

Ma l’azienda non manca di guardare alla storica interconnessione fra i due invasi. Che grazie ad un finanziamento di 1,8 milioni di euro, potrebbe diventare presto realtà: «Dopo i lavori ad Olai puntiamo a partire quanto prima con l’interconnessione col Govossai», si legge in una nota di Abbanoa. «Si tratta di un’opera strategica per il territorio e le aziende in esso presenti. La progettazione è in corso, quella finora esistente non era funzionante, a causa di una difformità urbanistica dei manufatti, tra approvato e realizzato, nell’impianto di sollevamento. La recente approvazione della sanatoria, ha richiesto oltre un anno d’istruttoria da parte del Comune di Fonni».

«Ben vengano questi primi lavori – dice il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu – auspichiamo possano concludersi in tempi brevi. Sia quello di Olai che il vicino Govossai, sono invasi essenziali per cittadini e imprese. Confidiamo, per questo, nella veloce interconnesione e potenziamento della capacità di contenimento, scongiurando gli sversamenti dei mersi scorsi». Sulla stessa linea Daniela Falconi, prima cittadina di Fonni: «Apprezziamo i primi interventi posti in atto. Speriamo arrivi anche l'interconnessione fra le due dighe. È un’opera strategica di cui ha bisogno tutta la Sardegna centrale.

