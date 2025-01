Olai e Govossai connessi: più acqua per la Barbagia 

Entrerà in funzione oggi il nuovo sistema di connessione tra i bacini di Govossai e Olai, grazie all’installazione di una nuova pompa di sollevamento, arrivata direttamente dalla Germania. Oggi negli impianti della diga di Govossai a Fonni il presidente del Consiglio d’amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, illustrerà il funzionamento del nuovo impianto, che consente di migliorare l’approvvigionamento idrico per i comuni serviti Nuoro (più altri 17), garantendo maggiore sicurezza e continuità nella distribuzione dell’acqua, anche nei periodi di criticità.

Questa nuova infrastruttura arriva a seguito di un lungo periodo di siccità che aveva portato i bacini in allerta rossa. In risposta a tale situazione, Abbanoa aveva annunciato la necessità di introdurre restrizioni nella distribuzione dell’acqua a partire dal 27 gennaio, prevedendo un’erogazione ogni 24 ore, restrizioni annullate dopo le abbondanti piogge. Con questa nuova macchina Abbanoa conta di poter garantire per mesi l’approvvigionamento di Nuoro e degli altri paesi che dipendono dal depuratore di Jann’e Ferru solo col Govossai che raccoglie le nevi dal Bruncuspina, così Olai continua a riempire garantendo una scorta sempre pronta.

