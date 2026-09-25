Oktoberfest, ad Alghero fiumi di birra per tre weekend 

La serata inaugurale ha preso il via dopo l’apertura del primo fusto di birra, rigorosamente Paulaner (marchio ufficiale dell’Oktoberfest Monaco di Baviera) per mano di Pier Paolo Pinna, responsabile regionale Paulaner, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo e il responsabile dell’ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, Gustau Navarro Barba che hanno alzato i primi tre boccali. Poi è stato un crescendo. All’Anfiteatro Ivan Graziani, che ospita la struttura dove si respira aria bavarese, sono arrivate oltre 1000 persone che hanno mangiato, bevuto e ballato fino a tarda notte. Sul palco, oltre a Berny Spanu cantante e presentatrice ufficiale, si sono alternate la Jodel Sardinia Band che ha intrattenuto il pubblico prima di lasciare spazio alla tribute band “Jovanotte” che ha coinvolto e fatto cantare e ballare tua sui più grandi successi di Jovanotti.

A chiudere, come lo scorso anno, Dj Arturo. Durante la serata la mascotte Spillo, non ha mancato di accogliere e salutare tua. Divertimento anche per i più piccoli. Gli organizzatori hanno previsto uno spazio dedicato a bambine e bambini dai 4 ai 10 anni a cura di Spazio- T che avvalendosi di educatori esperti, attraverso gioco-teatro, circo sociale, giochi di società, attività creative e giochi cooperativi li coinvolgerà facendogli trascorrere serate di divertimento. Oggi sarà invece la volta degli “Only the Braves” che porteranno sul palco di Alghero un repertorio capace di mettere d'accordo tutti, dal rock dei Queen, U2, Pink Floyd e Coldplay, fino ai grandi classici italiani e ai brani che hanno faQo la storia della musica. A chiudere il weekend, domani, saranno i Disaji e i Tr3mendi. La festa andrà avanti poi dall’1 al 4 ottobre e dal 9 all’11 ottobre.

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