Oklahoma conquista per la prima volta il titolo Nba 

Dalla piccola cittadina di Oklahoma City con i suoi 680mila abitanti al tetto del mondo della pallacanestro a stelle e strisce. I Thunder hanno vinto il titolo Nba in una storica finale contro gli Indiana Pacers conclusasi soltanto in gara 7 con un netto 103-91.

Il protagonista

Per chi segue il campionato professionistico made in Usa di basket la vittoria di Oklahoma non è una sorpresa: programmazione, creazione di un gruppo affiatato con un allenatore giovane come il 40enne Mark Daigneault, e soprattutto la leadership del canadese Shai Gilgeous-Alexander forte a tal punto da essere nominato MVP della stagione regolare e delle finali. L'ultimo a realizzare l'accoppiata è stato Stephen Curry nel 2015 con i Golden State Warriors. Gli unici altri a permettersi questo lusso sono campioni come LeBron James, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Willis Reed, Wilt Chamberlain e Bill Russell. Insomma, i migliori di sempre.

Numeri da urlo

Gilgeous-Alexander ha realizzato una media più di 30 punti nelle sette partite di finale e nei quattro turni degli spareggi, dopo essere stato il miglior marcatore della stagione regolare (32,7 punti) dove ha spinto i Thunder in testa alla classifica con 68 vittorie e 14 sconfitte. Il 26enne canadese, come molte star dell'Nba, ha una storia particolare. È nato nel 1986 ad Hamilton, un sobborgo di Toronto, dove ritorna ogni estate per seguire un personale piano di allenamento, tra una palestra locale e i pesi nel suo garage, circondato dagli amici di sempre. Le sue eccezionali qualità fisiche le ha ereditate dalla madre Charmaine Gilgeous che, dopo aver corso i 400 m ai Giochi Olimpici di Barcellona nel 1992 per l'isola caraibica di Antigua e Barbuda, è poi diventata una lavoratrice sociale a basso reddito. Problemi che ovviamente non ha più grazie al figlio che da oggi indosserà l'anello dei campioni Nba.

Gli sconfitti

L'altro eroe della serie finale è Tyrese Haliburton: trascinatore degli Indiana Pacers fino all'ultimo atto, tanto bravo quanto sfortunato a livello fisico. Al settimo minuto della gara decisiva si è nuovamente infortunato - si teme la rottura del tendine - ed è uscito in lacrime: per la sua squadra non c'è stato modo di restare in gara.

RIPRODUZIONE RISERVATA