Okkio alla salute, l’educazione è alimentare 

Quasi 260 bambini coinvolti, per un totale di 18 classi interessate in ben 13 paesi dell’Ogliastra. Il 23 marzo parte dall’Istituto comprensivo di Lanusei la fase operativa di “OKkio alla Salute”, il sistema di sorveglianza su sovrappeso, obesità e sui fattori di rischio correlati, nei bambini delle scuole primarie. Il progetto è promosso e finanziato dal Ministero della Salute e viene coordinato dal Centro Nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della Salute (Cnapps) dell’Istituto superiore di Sanità (Iss).

«L’obiettivo principale di questo monitoraggio – spiega Ignazio Dei, dirigente medico del Sian e referente del progetto "OKkio alla Salute" per la Asl Ogliastra - è descrivere la variabilità geografica e l’evoluzione nel tempo dello stato ponderale, delle abitudini alimentari, dei livelli di attività fisica e delle attività scolastiche che favoriscono la sana nutrizione e l’esercizio fisico».

Nella prima fase si sono svolti gli incontri preparatori tra gli operatori sanitari, i dirigenti e gli insegnanti. La fase successiva prevede la rilevazione diretta di misure antropometriche dei bambini (peso e altezza) per la valutazione dello stato ponderale. Il metodo utilizzato è quello della sorveglianza di popolazione. La precedente rilevazione, sempre in forma anonima, era stata effettuata nel 2016.

Le informazioni ottenute consentiranno di valutare l’evoluzione, a distanza di sette anni, dello stato ponderale e di eventuali comportamenti a rischio nella popolazione scolastica esaminata. (f. l.)

