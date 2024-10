okki villanova e Pgs audax guidano l’over 50 

La Pgs Audax Frutti d’Oro e l’Okki Villanova guidano negli Over 50, mentre nell’Over 55 un trio comanda il girone A e un duo il girone B in una classifica provvisoria per via delle tante gare da recuperare, e del posticipo di stasera.

Coppia in testa

La squadra biancoverde vince di misura sui Colonial Fruits, mentre i cagliaritani rispondono con un 5-2 al Deximu. Audax e Okki sono le leader dell’Over 50. Sempre per 1-0 i successi anche di Real Putzu (sugli Amatori 4 Mori) e De Amicis (sull’Accademia Sulcitana). Rinviata Flamengo-Mediterranea, ha riposato la Nivea Karalis.

Grandi protagoniste

Sardachem, Masnata Chimici e Cooper Band comandano a punteggio pieno il girone A dell’Over 55. La Sardachem si impone 2-0 sul Sinnai Conad Superstore, mentre la Masnata Chimici passeggia sulla Gigi Spada SI. TI (5-2); la Cooper Band supera 2-1 il Poggio dei Pini/Sotto La Torre. Insegue la Di. Fer. a quota quattro punti (2-1 sulla Car-Refinish), mentre la Campagnola ottiene il primo successo battendo 3-1 gli Ingegneri, fermi a tre punti assieme a Myair Svapo (2-1 sul Nuraghe) e Tielle/PLS, che però giocherà il posticipo di questa sera con la Nuova Ellas, altra squadra ancora a quota zero e alla ricerca dei primi punti stagionali come la matricola Opes Team, che sabato ha osservato il turno di riposo.

Sorpresa Moniaflor

Le regine del girone B sono gli Ultimi/Moniaflor, vittoriosi 4-0 sui Resti Umani/Zaza Kospi, e la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83, che ha strapazzato il Mulinu Becciu 5-0. Il pari 1-1 con la De Amicis vale il terzo posto all’Orione Selargius. Un gruppo di sei squadre alloggia a centroclassifica con tre punti. Tra queste ci sono Il Club, vittorioso 2-1 sulla Pol. Sestu, la Maccioni Marmi, che si impone 2-0 sul Cral C.t.m., gli Amatori La Palma (4-2 sulla Frama/Beko Service) e l’Aldebaran, sconfitto 6-1 da La Vernice. Cagliari 2007-Fileferru è stata sospesa e si attende la decisione del giudice sportivo. Nel prossimo weekend i riflettori saranno puntati sul big match tra la capolista Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 e la Pol. Sestu, in cerca di riscatto dopo il passo falso di sabato.

RIPRODUZIONE RISERVATA