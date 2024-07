Okereke o Nzola se parte Lapadula 

Il mercato del Cagliari prova a rispettare i tempi indicati in principio dal ds Nereo Bonato. Ufficializzato Davide Nicola, era necessario tappare subito la falla aperta dalla cessione di Alberto Dossena e si è provveduto con l'arrivo, a titolo definitivo, di Sebastiano Luperto, scelto personalmente dal tecnico. Per la partenza di Gaetano Oristanio, non riscattato e finito a Venezia, ecco invece il fresco esterno offensivo Mattia Felici, portato via dalla Feralpisalò con un'operazione che ha fatto fare il percorso inverso a Nicolò Cavuoti. Ora la seconda settimana che, nei programmi, deve chiudere la prima fase del mercato rossoblù e che dovrà regalare a Nicola un esterno per sostituire Nahitan Nandez e, soprattutto, una punta per un reparto che ha visto sparire i vari Eldor Shomurodov, Andrea Petagna e Gianluca Gaetano.

Incroci con la Dea

Due ruoli che hanno già due nomi precisi. Per l'esterno ecco Nadir Zortea, 25 anni, mentre in attacco il prescelto è Roberto Piccoli, 23 anni: entrambi dell'Atalanta e, lo scorso anno, in prestito, rispettivamente, a Frosinone e Lecce. Una trattativa praticamente chiusa e che cerca il punto finale soprattutto per la formula e le cifre dell'attaccante. Ogni momento può essere quello buono, per definire l'acquisto definitivo di Zortea e quello in prestito, magari con riscatto e controriscatto, di Piccoli. Entrambi i giocatori hanno già dato il loro assenso al trasferimento in Sardegna e attendono un segnale a casa, visto che l'Atalanta non li ha convocati per il ritiro, per poter svolgere le visite mediche a Villa Stuart e mettersi finalmente a disposizione di Nicola.

Il giorno giusto

Aspettando Zortea e Piccoli, intanto già oggi il Cagliari potrebbe finalmente annunciare il ritorno di Nicolas Viola. Anche in questo caso questione di dettagli, magari una clausola per agevolare l'opzione del rinnovo del secondo anno, mentre per il primo è tutto fatto da tempo. Anche perché il giocatore, capocannoniere dei rossoblù un anno fa, dopo la scadenza del contratto ha puntato deciso sulla sua permanenza in Sardegna.

Sotto esame

Definiti gli arrivi di Zortea e Piccoli e il rinnovo di Viola, il Cagliari potrebbe bloccare il mercato in entrata per qualche settimana. Nicola, infatti, vuole valutare il materiale a disposizione tra Asseminello e Val d'Aosta. E potrebbe dare la benedizione ad alcune partenze. A iniziare da Davide Veroli, chiuso da Luperto e, quando rientrerà dalle vacanze, da Adam Obert. Ecco quindi che il Cagliari valuta la cessione in prestito del difensore. Il Parma si è fatto avanti, ma il ds Bonato preferisce una Serie B di alto livello (Sampdoria, Modena e Sassuolo in lizza). Discorso simile per l'attaccante Kingstone Mutandwa, che potrebbe fare un anno in prestito per completare la maturazione e poi tornare tra una stagione pronto per giocarsi le sue carte. Ecco perché, con Lapadula in bilico, si andrebbe alla ricerca di una punta esperta, come Nzola, Okereke o Dessers. E il Cagliari, che cerca acquirenti per Marin e Pereiro, resta sempre in osservazione per Gaetano. Conte lo sta valutando nel ritiro del Napoli, ma in caso di partenza il giocatore ha già fatto di sapere di volere solo la maglia rossoblù.

