Okafor al Leeds, Sanabria alla Cremonese 

La stagione è pronta per il fischio d’inizio ma le manovre di mercato proseguono fino all’ultimo minuto. Ci sono ancora caselle da coprire ma anche infortunati da sostituire.

In casa Napoli si lavora alacremente per trovare un vice Lukaku in attesa che l’attaccante belga recuperi dal brutto infortunio alla coscia rimediato in amichevole alla vigilia di ferragosto. Il ds Manna ha da compiere una missione di non poco conto per accontentare Antonio Conte e cioè prendere Hojlund. Il club campione d’Italia sta trattando con il Manchester United e ora che il Milan ha virato su Boniface sembra avere buone chance di portare a termine l’operazione per il prestito con diritto di riscatto dell’attaccante danese.

L’alternativa è Dovbyk della Roma, per cui però non ci sono stati ancora contatti diretti. Per quanto riguarda gli altri reparti, prosegue la trattativa per riportare in azzurro l’esterno macedone Elmas e continua il pressing sul Siviglia per il terzino Juanlu Sanchez.

Boniface come detto è a un passo dal Milan: il club rossonero ha trovato l’accordo totale con il giocatore e, con il Bayer Leverkusen, un’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni. Le visite mediche dell’attaccante, che ha avuto spesso infortuni e per questo suscita non poche perplessità sui social tra i tifosi, sono slittate di qualche ora. Intanto il club rossonero ha ceduto Okafor al Leeds: operazione da 21 milioni di euro (bonus compresi), contratto fino al 2029. Un nuovo rinforzo a centrocampo per il Torino di Baroni: è fatta per l’arrivo di Asllani dall’Inter. Il classe 2002 si trasferirà in granata in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12. L’avventura di Douglas Luiz alla Juventus è davvero finita, il brasiliano si è imbarcato ieri dall’aeroporto di Torino per raggiungere l’Inghilterra dove ad attenderlo c’è il Nottingham Forest. «Grazie, un saluto a tutti», le poche dichiarazioni rilasciate dal centrocampista ai cronisti presenti. L’operazione da circa 30 milioni si è chiusa con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

L’Inghilterra potrebbe essere la prossima destinazione di Pellegrini, ex capitano della Roma: il West Ham ha offerto al giocatore 5 milioni più bonus per 4 anni. In entrata è stallo invece nella trattativa con il Legia Varsavia per Ziolkowski. Il club polacco ora chiede il 30 per cento sulla futura rivendita invece del 10 inizialmente concordato. A centrocampo ora si pensa ad Atangana del Reims.

Sanabria è un nuovo giocatore della Cremonese. L’attaccante paraguayano è stato acquistato a titolo definitivo dal Torino per circa 3 milioni.

