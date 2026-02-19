«Ok Woody Allen ma... non dimenticherò mai una serata a Macomer!» 

«Sono di Civitavecchia, l’ultima fermata prima della Sardegna, per cui sono mezzo sardo». Pino Quartullo, habitué dei nostri palchi, è sull’Isola al fianco di Maria Grazia Cucinotta con “La moglie fantasma” e dichiara fin dalle prime battute il suo amore per la Sardegna. «Vi ho portato tanti spettacoli, e ogni volta che vengo mi domando: perché non vivo qui e torno a Roma? Sarebbe molto bello, anche d’inverno: è un posto fantastico, stimolante, abitato da gente meravigliosa».

Sul palco lei è Edward, drammaturgo vedovo di Ruby, attrice, il cui fantasma è interpretato da Maria Grazia Cucinotta.

«Edward e Ruby sono una coppia come tante: litigiosa, si tradiscono con una certa nonchalance finché una sera, durante la festa che segue l’ultimo spettacolo che hanno portato in scena, Ruby muore a causa di un mix di alcol e barbiturici. Dopo un anno di profonda crisi, mentre penso che vorrei raggiungerla, lei mi compare per confidarmi che non si è suicidata e che ha bisogno di me per trovare il colpevole del suo assassinio».

È una commedia, però attraversa temi molto seri, la morte e il rimpianto.

«Soprattutto una grande storia d'amore: io le chiedo di poter tornare con lei, è un po’ un ghost al contrario, no? Ecco, mi sto per ammazzare perché non riesco a vivere senza di lei, quando lei appare: è molto difficile per me interpretare questo ruolo, perché devo fare uno che è distrutto dal lutto e al tempo stesso il commediante, perché ci sono situazioni molto comiche».

Come è condividere il palco con Maria Grazia Cucinotta?

«Ha una grande naturalezza. Non è solo una fantastica attrice, ma è anche un personaggio molto amato e quindi mi sembrava incredibile che non avesse ancora avuto un vero riscontro teatrale».

Una bella alchimia.

«Ma lei è fantastica con tutta la compagnia, è molto materna: ci porta i dolcetti, trucca le attrici, dà consigli di carattere sanitario. È una vera amica. Poi noi giriamo tutti insieme con un van a nove posti che sembra il pulmino di Paperopoli, ci divertiamo da matti».

Molto teatro, molto cinema, tanta televisione. Una candidatura all’Oscar per il corto “Exit”. Ci sono stati degli incontri che l’hanno aiutata a diventare il Pino Quartullo che il pubblico ama?

«L’80 per cento lo devo a Gigi Proietti. Era il mio maestro, un grande amico, un fratello, il mio testimone di nozze. Poi ho avuto insegnanti come Monica Vitti e Andrea Camilleri, ho lavorato con Dino Risi, Mario Monicelli, Gigi Magni. Ho anche avuto il privilegio di conoscere Woody Allen e andare sul set di “September”: Carlo Di Palma, che sapeva che avevo portato in scena uno spettacolo in Italia su Woody Allen, mi ha fatto andare sul set e ho mangiato con Woody Allen, Carlo di Palma e Mia Farrow e il bambino appena nato che ci spruzzava addosso la pastina».

Si sente mai “arrivato”?

«Mi metto sempre in discussione, ho bisogno di mettermi in discussione. A cinquant’anni ho fatto un intensivo con una grande attrice, Francesca De Sapio, una che ha fatto il Riccardo III con Al Pacino in America. Mi ha cambiato modo di recitare».

La vedremo al cinema.

«Sì, nel nuovo film di Pupi Avati, “Nel tepore del ballo”, che uscirà a marzo».

Tra giallo e commedia, il pubblico avrà di che divertirsi con “La moglie fantasma”.

«Eh sì, ma non credo più di quella volta che a Macomer ci trovammo di fronte a una platea di soli militari. Lo spettacolo prevedeva che un’attrice si mischiasse al pubblico e poi, a un certo punto, salisse sul palco e chiedesse rivolgendosi al pubblico: “c’è qualcuno che vuole fare l’amore con me?” Non era mai accaduto che qualcuno dalla platea rispondesse».

Invece…

«C’è stato un urlo di massa: non sapevamo come uscirne».

Lo spettacolo sarà ancora oggi in scena a San Gavino Monreale alle 21, sabato alle 20.30 a Oristano, domenica alle 21 a Lanusei.

RIPRODUZIONE RISERVATA