Ok Sinner, out Sonego Berrettini da impazzire 

Montecarlo. Un Matteo Berrettini davvero vietato ai deboli di cuore raggiunge gli ottavi di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale. Contro l’emergente l'argentino Francisco Cerundolo il romano va avanti 5-0 nel primo set poi si spegne, perde 7-5 e rischia l’eliminazione. Ma nel secondo set si ritrova, vince al tie-break e chiude 6-4 al terzo lasciandosi andare a un urlo liberatorio. Ora lo attende Holger Rune.

Italia-Argentina finisce 2-0. Jannik Sinner soffre molto meno contro il suo compagno di doppio qui nel Principato, Diego Schwartzman, n. 36 del ranking, che sul 6-0, 3-1, dopo aver già chiesto l’intervento del fisioterapista, si ritira, spalancando all'altoatesino le porte per l’ottavo contro Hubert Hurkacz.

In caso di ulteriore successo, il numero uno azzurro sfiderà uno tra il re del tennis mondiale, Novak Djovovic, e Lorenzo Musetti. Il 21enne di Carrara ha rifilato un “cappotto” a Luca Nardi: 6-0, 6-0 nel “derby” italiano.

Unica delusione per i nostri colori (si fa per dire, data la differenza dei valori in campo), è arrivata da Lorenzo Sonego, al quale si può però rimproverare ben poco. Contro Daniil Medvedev, ex numero 1 del mondo, il torinese è stato battuto con il punteggio di 6-3 6-2. Il russo negli ottavi di finale affronterà il tedesco Sascha Zverev.

