Ok in extremis al piano del verde 

Ieri l’ultimo Consiglio comunale della legislatura a Monserrato prima delle elezioni in programma l’8 e il 9 giugno. Una seduta fiume, lunga più di dieci ore, che ha toccato 26 punti. Approvate in extremis importanti delibere, tra cui il piano del verde pubblico, passato all'unanimità. Serviva l’ok dell’Aula per poter avviare la gara d'appalto che nominerà l'impresa cui spetterà gestirà il verde per tre anni.

Il piano del verde

«Avere un piano del verde significa poter programmare gli interventi in modo puntuale», ha spiegato l'agronomo Raimondo Congiu, «ciò è possibile anche grazie al censimento di tutte le aree verdi e degli spazi incolti che ci sono in città. Sarà quindi più facile sapere dove si dovrà intervenire per fare le manutenzioni o le riqualificazioni». Congiu ha citato tra gli interventi previsti la riqualificazione dei viali alberati con la piantumazione di diverse specie arboree, ma anche la cura del prato delle rotonde, la creazione di nuove aree gioco in tutta la città e la valorizzazione dei giardini scolastici.

Cimitero

È stato anche approvato il regolamento cimiteriale. D'ora in poi, agli anziani e a chi ha problemi motori pur non beneficiando delle leggi 104 e 162, sarà comunque consentito far seppellire i propri cari ai piani inferiori, in modo tale da poter accedere facilmente alla lapide e mettere un fiore senza rischiare di cadere dalla scala. Prima, invece, per poter avere il proprio caro sepolto nelle file basse, bisognava beneficiare di queste due leggi. Ora basterà dimostrare di avere problemi deambulatori o di essere anziani. Un punto, questo, fortemente richiesto in varie interpellanze dai consiglieri di minoranza del gruppo Pauli Monserrato-La Svolta e accolto dall'assessora all'Ambiente Paola Piroddi, che lo ha fatto inserire nel nuovo regolamento approvato ieri.

Benessere animale

Regolamento che contiene anche un'altra importante novità: le ceneri di cani e i gatti potranno essere seppellite nello stesso loculo dove è sepolto il proprio padrone. Sono tanti, infatti, i monserratini proprietari di animali che hanno fatto richiesta in questo senso. È stato approvato anche il regolamento sul benessere animale, che contiene iniziative per combattere il randagismo, tra cui campagne informative, consulenze e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e agli alunni delle scuole, microchippature gratuite e altro ancora.

L’ufficio Benessere animale della polizia locale ha alle spalle un anno e mezzo di attività: finora 21 tra cani e gatti sono stati adottati dal rifugio Shardana, alcuni con un incentivo non economico garantito dal Comune, quattro gatti reimmessi nel loro ambiente e 8 animali resi ai proprietari. Inoltre, sono state registrate tutte le otto colonie feline censite in città. Questi due regolamenti sono passati con il solo voto della maggioranza perché nel tardo pomeriggio la minoranza ha lasciato l'aula, motivando così la scelta: «Molti avevamo impegni inderogabili, avremmo preferito che la seduta venisse divisa in due giornate, così avremmo potuto partecipare al voto».

L’appuntamento ora è col prossimo Consiglio comunale che uscirà dalle urne.

