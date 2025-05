Ok in Commissione al “Salva casa” ma è scontro col ministro Salvini: «Norme non adeguate alla mia legge» 

Primo via libera in Sardegna per il disegno di legge della Giunta che recepisce il decreto nazionale, cosiddetto “Salva Casa”. Nel pomeriggio di ieri è arrivato il primo ok della commissione regionale Governo del territorio: il provvedimento, passato con i voti della maggioranza e l'astensione del centrodestra, fa sue, ma solo in parte, le norme generali del decreto del Governo. In particolare, la Regione ha scelto di non abbassare a 20 metri quadri la soglia minima per l'abitabilità dei monolocali, come previsto nel dl Salvini, ma lasciarla a 28.

Botta e risposta

Il primo a lanciare uno strale è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, nonché padre del decreto nazionale che ha aggiornato le norme urbanistiche allargando, e non poco, i criteri di abitabilità degli immobili.

Salvini ha scritto infatti alla presidente della Regione, Alessandra Todde, e al presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini per protestare sulla strategia dell'Isola. «Le ragioni del “Salva Casa” mirano a fornire risposte pragmatiche alle mutate esigenze sociali ed economiche. Queste misure nazionali offrono soluzioni abitative flessibili e a prezzi contenuti per giovani, lavoratori e famiglie monopersonali, anche in contesti urbani con costi proibitivi». L'auspicio - conclude la nota - «è che la Regione possa garantire la piena operatività di queste innovazioni legislative anche sul territorio regionale».

Questione di misure

Non è mancata a stretto giro la replica di Giunta e Consiglio regionale. Il primo a rispondere all’esponente del Governo è stato l’assessore regionale all’Urbanistica, Francesco Spanedda, che ha sottolineato: «Le questioni relative all'emergenza abitativa, alla difficoltà da parte dei giovani o delle famiglie mono-genitoriali di trovare un alloggio non vengono risolte facendo gli alloggi più piccoli, ma con una politica della casa, consentendo a chi ne ha bisogno, di avere una casa di dimensioni adeguate». L'assessore riprende quindi le parole di Salvini e insiste: «Quando parliamo di 20 metri quadri stiamo parlando di uno spazio un po' maggiore di un lotto di parcheggio. Quindi non vedo come una riduzione in questo senso dell'alloggio possa effettivamente favorire, se non in alcuni casi, le famiglie».

Attacco

Più duri sono stati Todde e Comandini che in una nota congiunta stroncano l’uscita di Salvini: «È molto grave che un Ministro della Repubblica intervenga su un provvedimento regionale, tra l’altro ancora in itinere, facendo rilievi in materia di edilizia, dove la Sardegna ha competenza primaria. È un fatto senza precedenti, nessun esponente del Governo nazionale ha cercato mai di interferire nella nostra storia autonomistica. Anziché studiare provvedimenti per cercare di arginare il caro-affitti, il rimedio che il Governo propone è quello di consentire l’abitabilità a dei veri e propri loculi in cui dovranno andare ad abitare le persone che non si possono permettere di pagare una casa degna di questo nome».

