«Ok il giudizio di Moody’s, male la crescita»  

Il giudizio positivo di Moody’s incoraggia il governo, che legge nel giudizio dell’agenzia di rating una promozione delle scelte difficili fatte con la legge di bilancio. Ora la manovra punta ad avere il via libera anche dalla Commissione europea nelle pagelle di martedì, ma le valutazioni positive non fugano i dubbi sulla crescita del Paese, con Confindustria vede un Pil fermo nel terzo trimestre, zavorrato dal credito bloccato dai tassi ai massimi storici.

Il fattore energia

Le previsioni degli industriali non sono buone nemmeno nel quarto trimestre, perché gli ultimi indicatori mostrano l’attività nei servizi in lieve calo, come nell’industria. A settembre la produzione è rimasta ferma. Il terzo trimestre registra una variazione appena positiva (+0,2%), ma dopo quattro trimestri negativi: da inizio anno è scesa di -1,8%. Il calo dell’inflazione, scesa a 1,7% a ottobre grazie a un crollo dei prezzi energetici, non basta a rassicurare, perché i tassi sono ai massimi e bloccano il canale del credito, il cui costo per le imprese è salito a 5,35% a settembre. Inoltre, con le guerre in corso sale l’incertezza e anche il rischio che i prezzi dell’energia tornino a crescere.

L’incubo Stabilità

Il quadro sfavorevole ha costretto tutti a rivedere le stime di crescita per quest’anno, ultima la Commissione Ue che la scorsa settimana ha tagliato quelle italiane da 0,9% a 0,7%. Ma ha alzato quelle per l’anno prossimo da 0,8% a 0,9%, comunque lontano dall’1,2% che ancora prevede il governo. Una crescita più bassa potrebbe mettere a rischio il calo del debito, nell’anno in cui torneranno i vincoli del Patto di Stabilità (vecchio o nuovo) che costringeranno giocoforza ad un maggior rigore. Il vicepremier Matteo Salvini non è preoccupato: «Alla faccia dei gufi l’Italia corre e quest’anno crescerà più della Germania». Anche il collega Antonio Tajani è soddisfatto, ma avverte che «non basta, dobbiamo continuare seguendo l’impostazione che ci porta a seguire rigore e attenzione alla Spesa pubblica. L’Italia è un Paese con alto debito e alta spesa pubblica». Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma, sottolinea come la promozione di Moody’s abbia «premiato la serietà del governo Meloni», e per il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto «è anche un’importante ed autorevole indicazione sulla rilevanza del lavoro che il governo sta portando avanti nella gestione e nell’attuazione del Pnrr».

