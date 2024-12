Ok dell’Aula: le tariffe Imu non saliranno 

Appuntamento senza sorprese per i cagliaritani che versano l’Imu. Il Consiglio comunale, infatti, ha detto sì alle “nuove” tariffe che rispecchiano esattamente quelle dello scorso anno. Nessun aumento, quindi. Una scelta precisa dell’amministrazione.

Spiega, però, Raffaele Onnis, Riformatori: «Insieme alla Tari, l’Imu è la principale risorsa tributaria del Comune. E come per la Tari, anche le tariffe dell’Imu a Cagliari sono molto elevate. Questa amministrazione avrebbe potuto abbassarle, visto che quando era all’opposizione chiedeva sempre a gran voce di ridurle. Perché non l’ha fatto?» Risponde Massimo Zedda: «Il Governo ha annunciato tagli ai Comuni che per noi valgono circa 1,5 milioni in meno. Se avessimo abbassato le aliquote non avremmo mantenuto l’equilibrio di bilancio. Non solo. Bisogna guardare al sistema di tassazione in generale». Cagliari, sull’Irpef, prevede una esenzione fino a 15mila euro all’anno che altri Comuni non prevedono, «e molti servizi hanno tariffe bassissime». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA