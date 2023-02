Ok della Camera al decreto carburanti, oggi vota il Senato 

Il Dl Carburanti supera la fiducia della Camera con 174 sì e 107 no, anche se per il via libera definitivo si dovrà aspettare il voto del Senato, previsto per oggi. Un testo che non mette d’accordo maggioranza e opposizione, ma neanche le parti sociali. Per il capogruppo Pd in commissione Trasporti, Anthony Barbagallo, il decreto è «iniquo e dannoso»: non un taglio delle accise e dell’Iva, «come annunciato il campagna elettorale dalla stessa Giorgia Meloni, ma una clamorosa marcia indietro con una norma che addirittura non proroga neanche lo sconto sui carburanti». Ad agitare le categorie è l’obbligo di esposizione del prezzo medio: alla quarta infrazione scatteranno sanzioni dai 200 ai 2mila euro, un po’ più basse di quelle per la mancata comunicazione dei prezzi al ministero, che ora va dai 516 ai 3098 euro. Il ministero dovrà predisporre un’app per permettere agli utenti di conoscere i prezzi sul territorio e raggiungere il distributore più conveniente. Inoltre torna l’accisa mobile: le imposte sulla benzina si riducono in proporzione all’aumento dei prezzi, per via delle maggiori entrate dell’Iva. Prorogato il bonus trasporti, il contributo che copre fino al 100% delle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici con un massimo da 60 euro, destinato alle persone fino a 20 mila euro di reddito. Intanto, il ministero dei Trasporti mette a disposizione 15 milioni per compensare gli aumenti del costo del carburante sopportati dalle imprese dell’autotrasporto. I fondi si riferiscono agli acquisti effettuati nel secondo quadrimestre 2022, destinati all’alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale (a metano-Cng, gas naturale liquefatto-Gnl, ibrido diesel/elettrico, a motorizzazione termica almeno di classe Euro 5), per imprese di trasporto di persone non soggette a obblighi di servizio pubblico.

