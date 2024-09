Ok del giudice alla giustizia riparativa per Morgan 

LECCO. Accederà alla giustizia riparativa il cantautore Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, a processo per stalking ai danni della ex fidanzata Angelica Schiatti. Il giudice lo ha deciso ieri mattina, alla seconda udienza. Morgan in aula aveva espresso il suo dispiacere per i toni usati con Schiatti, spiegando però che la fine della loro storia lo aveva colto di sorpresa in un momento difficile, tra lo sfratto e un percorso di disintossicazione. Il percorso complementare al processo di cui beneficerà prevede un percorso di lavoro individuale con degli specialisti e poi un incontro con la sua ex compagna per la risoluzione del conflitto, alla presenza di un mediatore. «Siamo soddisfatti della decisione del giudice, che ha compreso le intenzioni e l’impegno di Castoldi e l’utilità di un invio delle parti al Centro per la giustizia riparativa e mediazione penale - ha detto l’avvocata Rossella Gallo - Auspichiamo che Castoldi possa riprendere immediatamente le proprie attività lavorative ingiustamente interrotte». Morgan infatti, a seguito del risalto mediatico avuto dalle accuse, si è visto annullare alcune importanti collaborazioni professionali prima ancora che iniziasse il processo.

