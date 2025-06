Ok del Consiglio al progetto della strada Sinnai-Villasalto 

Dopo Sinnai e Villasalto anche il Comune di Dolianova aderisce al progetto per la messa in sicurezza e valorizzazione della strada “Sinnai-Villasalto” il cui tracciato attraversa il territorio del paese del Parteolla. Il via libera alla convenzione è arrivato nell’ultima seduta del Consiglio comunale. Sarà Sinnai, in qualità di ente capofila, a seguire la progettazione per la realizzazione dell’infrastruttura viaria, la richiesta dei finanziamenti e la gestione della spesa con i conseguenti adempimenti burocratici. L’unico collegamento diretto Sinnai-Villasalto è oggi costituito da una strada di campagna, in gran parte sterrata, che si sviluppa sui crinali del confine occidentale dei due paesi andando ad interessare, in alcuni punti, anche il territorio di Dolianova.

L’obiettivo è rendere fruibili i vecchi sterrati utilizzati in passato da pastori e viandanti anche in ottica di presidio del territorio e di una sua valorizzazione dal punto di vista ambientale e naturalistico. Il nuovo tracciato avrà le caratteristiche di una strada comunale extraurbana. La spesa prevista è di circa 12 milioni di euro. Risorse che consentiranno di asfaltare un tratto di circa 22 chilometri e realizzare la segnaletica orizzontale e verticale da Su Padru, in territorio di Sinnai, fino a Bruncu Berrita a Villasalto passando per Loi Mannu, Mitza Is Craboneris, Santu Miali, Arrostidda e Bruncu Sentzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA