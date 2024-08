Ok del Comune, oggi riapre il mercato 

Ci speravano tutti, ma forse nessuno se lo aspettava davvero. Con un giorno d'anticipo, il Comune riapre il mercato di via Quirra, salva il Ferragosto dei concessionari e manda anche un segnale forte ai responsabili del grave atto intimidatorio di venerdì scorso che, bruciando l’auto di un dipendente comunale in servizio proprio nella struttura di via Quirra, avevano messo in discussione la sicurezza del mercato, degli operatori e dei clienti, imponendone (quasi) la chiusura. Invece no. Oggi, dunque, cancelli aperti e boxisti pronti a servire carne, pesce, frutta e verdura in vista del pranzo di Ferragosto.

La svolta

Semaforo verde dopo l’incontro di ieri mattina tra l’amministrazione (presenti il sindaco Massimo Zedda, l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra e il dirigente del servizio Alessandro Cossa) e i rappresentati del comitato degli operatori del mercato. «Con una decisione di grande buonsenso, l’amministrazione riapre il mercato e ci permette di salvare i nostri affari a Ferragosto», dice Sergio Medas, presidente del comitato. «È stato fatto uno sforzo notevole per garantire l’apertura, sforzo che apprezziamo enormemente», aggiunge. Dopo le polemiche scatenate in seguito all’ordinanza di chiusura, torna sereno il clima tra concessionari e amministrazione. Tanto che è stato stabilito di istituzionalizzare il tavolo di ieri «come unica sede preposta all’analisi dei problemi e come strumento di collaborazione e condivisione delle scelte, ispirandosi ai principi di lealtà, collaborazione e serenità, rifuggendo atteggiamenti violenti e intimidatori», spiega il Comune in una nota.

L’accordo

Alla base della decisione che ridà fiato agli operatori c’è (anche) un accordo in virtù del quale concessionari e amministrazione «si impegnano a garantire ai lavoratori del mercato di via Quirra un ambiente di lavoro sereno e inclusivo, nell’interesse reciproco degli operatori, dei concessionari e dei cittadini», si legge ancora nella nota del Comune. Per comprenderlo occorre fare una premessa: tra i banchi del mercato si è diffuso un malumore nei confronti della vittima dell’attentato, ritenuto corresponsabile di un clima poco sereno che si era creato all’interno del mercato. Ecco perché il Comune scrive che «le parti esprimono ferma condanna per il vile atto intimidatorio e piena e incondizionata solidarietà al dipendente offeso», mentre «il comitato si impegna a intervenire nei confronti dei colleghi per rasserenare eventuali tensioni che dovessero sorgere». Pace fatta, insomma. ( ma. mad. )

