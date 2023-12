Ok del Comune, lo stadio è più vicino 

Quando il presidente Edoardo Tocco, poco prima delle 20, annuncia che «la delibera è approvata all’unanimità» tra i banchi del Consiglio comunale parte l’applauso bipartisan. È quello il momento che testimonia che si tratta di «un momento storico», dicono i consiglieri di maggioranza. Perché con quel voto il Consiglio ha dato il via libera all’accordo di programma Regione-Comune che permette di sbloccare definitivamente i fondi e a Palazzo Bacaredda di iscriverli a bilancio (e metterli in cassa in attesa di girarli al Cagliari calcio) e portare l’iter per la costruzione del nuovo stadio alla conclusione. Certo, «non è ancora finita», sintetizza nel suo intervento il sindaco Paolo Truzzu, ricordando che c’è ancora strada da fare prima di poter cominciare a costruire il nuovo impianto (il Consiglio dovrà per esempio dichiarare la pubblica utilità dell’opera). «Più che un accordo di programma, si tratta di uno schema di convenzione», dice ancora Truzzu. E aggiunge: «Questo è un momento importante di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, che certifica l’affermazione della volontà di questo Consiglio, senza distinzione di colore, dopo un percorso travagliato. Ora aspettiamo il via libera del Paur della Regione», la vecchia valutazione di impatto ambientale, «poi si tornerà in aula per approvare il piano economico finanziario», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Umberto Ticca, presidente della commissione Lavori pubblici. «Si mette finalmente un altro punto fermo, che chiude la partita relativa al finanziamento pubblico. Crediamo che lo stadio sia una necessità non solo di Cagliari ma di tutta la Sardegna». Grande soddisfazione, quindi, perché, come rimarca Tocco «tutti in quest’aula abbiamo iniziato la battaglia per lo stadio e adesso possiamo vedere la fine».

L’impianto e i costi

Detto che sarà uno stadio da 25.200 posti, ma ci sarà la possibilità di ampliare la quota a 30.000 in chiave Europei 2032, un impianto destinato non solo al calcio ma anche altri eventi sportivi, il costo dello stadio è arrivato a sfondare quota 200 milioni, 209 per l’esattezza. “Colpa” dell’aggiornamento delle tariffe del prezziario regionale e, dice qualcuno in maniera più polemica, dell’allungamento dei tempi. La cosa certa è che da questo momento in poi il contributo pubblico, cioè 50 milioni della Regione per compensare la rinuncia del club al centro commerciale più 10 del Comune per l’abbattimento del Sant’Elia, non potrà più cambiare. Tradotto: qualunque ulteriore variazione sarà a carico della società rossoblù. «L’accordo di programma è un successo che riempie di orgoglio la città, la Sardegna e il Cagliari», dice il consigliere Andrea Piras. «Sono fiero di aver contribuito allo stanziamento dei 50 milioni».

Rigenerazione urbana

Per il Comune il nuovo stadio significa anche poter dare gambe al progetto guida per Sant’Elia che prevede la ricucitura del quartiere con il resto della città, attraverso l’abbattimento di viale Ferrara, nuovi spazi per la socialità e una rinnovata viabilità. Il Comune per ora ci mette 20 milioni di euro (fondi Pnrr) e lancia un'idea per lo spazio intorno all'impianto (dove oggi c’è la Unipol Domus): «Un parco con museo della scienza e della tecnologia in raccordo con l'Einstein Telescope di Lula», dice Truzzu.

L’opposizione, senza distinguo, vota a favore, ma sono molti i consiglieri, da Matteo Lecis Cocco Ortu a Fabrizio Marcello, che fanno notare come se si stia arrivando solo adesso, dopo sette anni, alla fine dell’iter la «colpa è di questa amministrazione». Più cauto Matteo Massa che rileva però come «in questo accordo non compaia mai la parola Sant’Elia. Per fortuna si rimanda al lavoro del Comune sulla pianificazione ed è evidente che è a Sant’Elia, ma riemerge quella ritrosia e quella opinione politica differenziata sulla destinazione di quello spazio».

