Ok del centrodestra: «Il Veneto alla Lega» 

Dopo mesi di tira e molla Matteo Salvini riesce a mantenere la guida del Veneto, candidando il suo vice Alberto Stefani per il dopo-Zaia. Ma FdI incassa il diritto di rivendicare la Lombardia nel 2028, visto che indicare il nome - come recita una dichiarazione piuttosto arzigogolata - spetterà al partito «con il più recente maggiore peso elettorale» nel territorio «precedente le elezioni». Cioè, salvo capovolgimenti, a Giorgia Meloni, visto che FdI oggi è il primo partito della coalizione in Lombardia - certificato da ultimo anche alle Europee. A decidere questo derby saranno insomma le politiche del 2027. Intanto ieri una nota congiunta ha ufficializzato il terzetto per il mini election-day di fine novembre, ufficializzando anche il civico Luigi Lobuono per la Puglia e il viceministro agli Esteri di FdI Edmondo Cirielli in Campania. Intanto in Toscana si registrano scintille nel Campo largo reduce dal ko in Marche e Calabria. Il governatore uscente, il dem Eugenio Giani avrebbe voluto un evento di chiusura unico, con tutti i leader del centrosinistra, e invece Giuseppe Conte arriverà a Firenze domani per un incontro pubblico senza Giani. «Assurdo», accusa Matteo Renzi.

