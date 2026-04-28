Ok dal ministero per la fattoria 

Via libera alla realizzazione di una stalla etica e sostenibile nel Comune di Sardara. La zona economica sociale (Zes) della Presidenza del Consiglio dei ministri ha rilasciato, infatti, l’autorizzazione unica alla “Cooperativa Produttori Arborea, società agricola”, a conclusione dell’iter avviato tramite lo sportello unico digitale che agevola le attività produttive (Suap). Una procedura inattesa nella cittadina termale, l’amministrazione ha già chiesto l’annullamento dell’atto in autotutela, mentre i vertici della Cooperativa non rilasciano alcuna dichiarazione. L’unica cosa che chiedono è “evitare l'utilizzo improprio della parola megastalla, chiamarla col nome corretto, fattoria etica e sostenibile”.

Il progetto

Bocciato dal Comune di Sardara per questioni essenzialmente legate alla vicinanza con l’area termale, ma soprattutto per i vincoli del piano urbanistico, in particolare i metri cubi che vanno oltre ai valori consentiti, il progetto è arrivato a Roma ottenendo il benestare dal Consiglio dei ministri, tramite Zes, la missione che opera per un rilancio unitario delle attività produttive del Mezzogiorno. Nel caso specifico si tratta della costruzione di un complesso zootecnico per allevamento di bovini da latte, libere di muoversi all'interno della struttura, affiancata da locali per la rimonta, fienili, depositi attrezzi e uffici.

L’autorizzazione

L’autorizzazione è arrivata al termine della conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, alla quale sono stati invitati, tra gli altri, il Comune, la provincia del Medio Campidano, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, la Regione e diversi enti tecnici e ambientali. I pareri raccolti e le determinazioni espresse sono stati attestati dal responsabile unico del procedimento. Per le amministrazioni che non hanno partecipato o non si sono espresse, è scattato il meccanismo del silenzio-assenso.

Le prescrizioni

Il sì alla fattoria etica non è carta bianca, diversi gli obblighi che la cooperativa dovrà rispettare. In particolare, attenersi alle prescrizioni indicate dagli enti coinvolti e attivarsi per le autorizzazioni ambientali e antincendio, indispensabili all’esercizio dell’attività. Il controllo spetterà agli enti competenti che hanno ricevuto il provvedimento. Tra questi la prefettura di Cagliari per le verifiche della normativa antimafia. Eventuali irregolarità comportano la decadenza del titolo abilitativo.

Il Comune

Dopo un anno di incertezze, di malumori diffusi, di interrogazioni del gruppo di minoranza, di consigli comunali aperti al pubblico, ora l’amministrazione con una nota alla Zes si è affrettata a segnalare “l’illegittimità dell’atto”, a sollecitare “una nuova conferenza di servizi”, a ricordare “il parere negativo espresso per il superamento degli indici di edificabilità».

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