Ok dal Comune, in via Trieste il gas atteso da 17 anni 

La rete del gas per i residenti di via Trieste sta per essere realizzata dopo 17 anni di attesa e numerose battaglie. Nei giorni scorsi infatti è arrivato il via libera da parte del Comune di Nuoro alla società fornitrice del gas in città, Medea.

«Abbiamo ricevuto l'ok da parte del Comune per i lavori, ora stiamo procedendo con gli atti propedeutici insieme alla polizia locale soprattutto per evitare un blocco del traffico - fanno sapere dalla società -. Gli accordi si concluderanno a breve ed entro la prossima settimana inizieranno i lavori. Realizzeremo 450 metri di rete».

Gli interventi saranno conclusi nel più breve tempo possibile in vista dell'inizio dei lavori di rifacimento della via e del rione già previsti con il Pnrr. Alla rete dovrebbero allacciarsi circa 120 famiglie che «possono già rivolgersi a una società di vendita per sottoscrivere un contratto, formalizzando così l'interessamento», aggiungono da Medea. Un interessamento già manifestato negli anni con tre campagne di raccolta firme porta a porta poi depositate in Comune. La rete passerà su un solo lato della via, affiancando i palazzi dei richiedenti dalla fine di via Istria alla rotatoria.

