Ok Berrettini e Nardi cede ad Alcaraz 

Matteo Berrettini lotta per due ore e mezza, poi si prende la meritata rivincita sull’olandese Tallon Griekspoor che due settimane fa lo aveva superato a Rotterdam. Anche negli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Doha finisce in tre set: 7-6(4), 6-7(6), 6-4 con un unico break concesso dal numero 51 del mondo nel nono game della terza partita. Per Berrettini (che rientra nella Top 30) nei quarti la sfida col britannico Jack Draper, 16 Atp.

Non riesce l'impresa a Luca Nardi contro Carlos Alcaraz, che sfiderà Jiri Lehecka. Lo spagnolo, numero 3 del mondo, si è imposto negli ottavi ma ha dovuto far ricorso al terzo set. Vinto il primo per 6-1, si visto rimontare da 4-1 a 4-6 nel seconda dal tennista azzurro (85 Atp), che poi ha ceduto 6-3 al terzo.

Paolini ko

A Dubai, invece, Jasmine Paolini ha ceduto per 6-4, 6-0 all’americana Sofia Kenin, 56 della classifica Wta, riportando anche un infortunio alla caviglia destra che non solo spiega il punteggio ma che le impedirà di giocare il doppio assieme a Sara Errani contro la russa Panova e l'ungherese Stollar. La coppia azzurra era reduce dalla vittoria nel torneo di Doha.

