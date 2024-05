Ok anche da Berlino: Kiev usi le nostre armi per colpire in Russia 

PRAGA. Il vertice di Praga ha effetto desiderato. La moral suasion del segretario generale Nato Jens Stoltenberg aveva già convinto molti alleati a rimuovere le restrizioni sulle armi fornite a Kiev per contrastare l’avanzata dei russi su Kharkiv. E con l’ok degli Stati Uniti anche gli ultimi indecisi si sono convinti: Berlino ha autorizzato gli ucraini a difendersi dagli attacchi «che arrivano da immediatamente oltre confine» anche con le armi tedesche, come ha annunciato la cancelleria. Quanto agli americani, «la richiesta è finita sul tavolo del presidente, e l’ha autorizzata», ha raccontato il segretario di Stato Antony Blinken. Gli ucraini però non avranno carta bianca: Washington autorizzerà ad usare i missili Gmlrs - montati sui lanciatori Himars, con una gittata di circa 70-100 km - ma non gli Atacms. Che potrebbero colpire la Russia in maggiore profondità.

Il rischio di un’escalation è reale, gli Usa lo sanno e non vogliono strafare, a costo di frustrare le aspettative degli ucraini. C’è poi da dire che il fronte dei falchi è maggioritario allìinterno della Nato, ma alleati importanti - come l’Italia - vogliono procedere con cautela. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che la Costituzione vieta all’Italia di autorizzare l’uso delle sue armi per colpire la Russia, ma ha aperto alla possibilità d’inviare «altri sistemi di difesa missilistica Samp-T». La Turchia invece si oppone tout-court al coinvolgimento della Nato in guerra. Resta il fatto che la svolta di Praga non è da poco.

Intanto Stoltenberg rigetta le accuse russe: «Mosca colpisce scuole, ospedali, la rete elettrica, uccide i civili, e l’Ucraina si difende da questa brutalità: l’autodifesa non è escalation, è un diritto fondamentale», ha aggiunto. C’è un paradosso: se vogliamo che la guerra finisca «il prima possibile», ha avvertito, «dobbiamo prepararci per il lungo periodo», per far capire a Putin che «non ci stancheremo».

