Ok alle istanze per l’assistenza nel domicilio 

Lo chiamano “Ritornare a casa”, ed è un piano, finanziato dalla Regione, per consentire a molte persone che altrimenti potrebbero essere assistite in strutture, di stare nella propria abitazione, ricevendo lo stesso sostegno e aiuto.

Anche a Sestu si sbloccano i fondi e il Comune ha reso disponibili i moduli per richiederli. Per farlo, occorre connettersi al sito istituzionale e cercare nella sezione “notizie”. Nel modulo occorre specificare la situazione di disabilità e l’Isee della persona interessata. Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi all’ufficio del Plus 21 all’indirizzo e-mail: pua.plus21@gmail.com , o al recapito dell’operatore per il Comune di Sestu, Silvia Giovannini, al telefono 0708875636 o 3316249434. La scadenza ultima è il 16 ottobre, e le domande potranno essere spedite via PEC, all’indirizzo protocollo.sestu@pec.it , consegnata a mano nell’orario di apertura dell’ufficio, o spedita via raccomandata A/R all’indirizzo del Comune.

