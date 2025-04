Ok alle domande per diventare giudici popolari 

Sino a giovedì 31 luglio è possibile presentare le domande per l’iscrizione nell’Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello. Le istanze possono essere inviate tramite pec, online, a mano all'ufficio Protocollo generale di Palazzo Bacaredda e negli Uffici di Città e della Municipalità di Pirri. Possono presentare domanda i cittadini italiani in possesso dei diritti civili e politici, di età tra i 30 e i 65 anni, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) per i Giudici popolari di Corte di Assise e di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) per i Giudici popolari di Corte di Assise di Appello, che non si trovino nelle cause di incompatibilità previste dalla legge (i magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e religiosi di qualsiasi ordine e congregazione).

